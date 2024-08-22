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鋼琴新秀墜樓亡 警截圖存證酸民留言尊重家屬提告意願

2024/8/22 16:50（8/22 17:38 更新）
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鋼琴新秀楊姓男子21日墜樓身亡。（圖取自楊姓男子臉書facebook.com）
鋼琴新秀楊姓男子21日墜樓身亡。（圖取自楊姓男子臉書facebook.com）
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（中央社記者黃旭昇新北22日電）鋼琴新秀楊姓男子21日直播彈琴後疑墜樓亡。警方今天表示，調查無外力介入，檢方相驗後，家屬無意見，遺體發交家屬善後。另警方已將網路酸語留言截圖存證，尊重家屬提告意願。

曾獲2023年國際鋼琴大賽銀賞的楊姓男子，昨天被發現躺臥新北市土城區人行道，經送板橋亞東醫院搶救仍不治。

楊姓男子墜樓前，曾在臉書（Facebook）以「最後一次直播」為題彈奏鋼琴，網友發現楊男的用詞與情緒不對勁，趕緊留言勸說、鼓勵，甚至報警求助；不料楊男彈奏完畢，關掉直播不久，隨即發生墜樓事件。

直播期間，楊男也遭酸民嘲諷；墜樓發生後，網友撻伐這些冷言冷語酸民，認為「在人絕望的時候，酸民的言語就非常可惡」，也間接造成悲劇。留言嘲諷的網友，在網路引起討論後，連忙關閉個人臉書。

新北市警方說，封鎖現場調查無外力介入。檢警相驗認為是高處墜落重傷致命，家屬對於相驗並無意見，遺體已發交家屬善後。

至於網路直播時的嘲諷、刺激言詞，警方說，已將相關言論截圖存證，但尊重家屬是否提告的意願。若家屬要提告，會啟動後續偵辦程序。

楊男的大學學長在其臉書留言說，從大學時期，楊男就是最耀眼的一顆星，聽著其彈奏的琴聲，都能感受到演奏的心境。但願一切不美好的事都不在記憶中了，希望在另一個世界能開心的彈奏最愛的鋼琴。

網友今天留言表示，還記得楊男說，許多孩子有音樂天賦及熱情，但受到經濟因素被迫放棄音樂這條路，所以，楊男的夢想是希望創立基金會，幫助孩子在音樂的道路發光。

楊男曾在臉書陳述家庭環境、求學過程遭霸凌、出社會的不順遂。網友留言說，「沒能跟到直播，但真希望有人能接住你，理解你的心情。願一路好走，在天上彈鋼琴」。相信世上還有很多想被接住、理解的人，不要因網路酸民走上絕路。（編輯：李錫璋）1130822

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#新北市
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