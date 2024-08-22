墜樓鋼琴家生前提衛武營邀排練半年後被換角 簡文彬：只是建議練習

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（中央社記者林巧璉高雄22日電）曾獲國際鋼琴大賽銀賞的楊姓男子昨天墜樓不治，網路流傳一篇疑似他的遺書，並提及衛武營邀約排練最後卻換人。衛武營總監簡文彬今天說，只是建議可練習杜蘭朵，但從未邀請排練。

楊姓男子墜樓前，曾在臉書（Facebook）以「最後一次直播」為題彈奏鋼琴，網友發現他的用詞與情緒不對勁，趕緊在直播下方留言勸說，還到他個人臉書鼓勵，甚至報警求助；不料楊男彈奏完畢，關掉直播不久，隨即發生墜樓事件。

楊姓男子的身分是鋼琴老師，曾獲國際鋼琴大賽銀賞，他的社群媒體臉書有不少教學、表演的紀錄。昨天網路上出現一封疑似他的遺書，內容提及「高雄衛武營簡文彬總監要我來排練杜蘭朵。結果最後練了半年，他找了別人」、還說「目前不缺了」。

簡文彬今天接受媒體聯訪表示，大家都覺得一個生命就這樣離開很遺憾，而針對楊姓鋼琴家提及的衛武營歌劇一事，經查過去的行事曆，2020年1月有2名台灣聲樂家到衛武營試唱，其中一名聲樂家邀請楊姓鋼琴家擔任伴奏，後續大家聊天時楊姓鋼琴家有向自己請益。

簡文彬說，當時楊姓鋼琴家有問是否有建議練習的劇碼，自己便建議楊姓鋼琴家可練習「杜蘭朵」，因為當時衛武營已規劃2020年下半年要重新推出「杜蘭朵」，因為2019年首演時票房相當熱絡，且在2020年9月就必須把所有舞台布景、服裝、道具都送回德國。

簡文彬說，一般來說，次演出都會有4場演出、2組卡司，排練工作練大，自己也樂於有新秀可以加入，因此建議可練「杜蘭朵」，接下來如果有機會可以在2020年4月、5月時聽聽看練習成果，或許有機會邀請對方來排練。

簡文彬進一步說明，後來因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發，場館不斷因應疫情做調整，「杜蘭朵」後來減為2場演出，也因為排練時間壓縮，只能找2019年曾參與排練的原班人馬參與，以爭取最大工作效能。

簡文彬指出，2020年6、7月間楊姓鋼琴家有透過臉書再次詢問杜蘭朵排練事宜，當時自己和楊姓鋼琴家解釋，因應疫情表演縮減，現在只需要原來的鋼琴伴奏；自己也把完整排練行程表傳給楊姓鋼琴家，並邀請他可到場觀看排練，但他最後沒有出席。

簡文彬回憶，兩人互動從來沒有談論過擔任衛武營任何演出，因此沒有取消排練的問題。而最後一次收到楊姓鋼琴家的臉書訊息是在今年4月，當時楊男也表示自己狀況不是很好。（編輯：龍柏安）1130822

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