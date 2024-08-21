鋼琴演奏新秀直播後墜樓送醫不治 曾獲國際鋼琴大賽銀賞

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）曾獲國際鋼琴大賽銀賞的楊姓男子今天被發現躺臥新北市土城區人行道，經送醫搶救仍不治。警方說，疑似墜樓，原因調查中。

土城警分局晚間表示，上午接近11時許接獲報案稱，有男子倒臥於人行道。率先到場的救護人員向員警表示，傷者已無呼吸心跳，立即送板橋區亞東醫院。

警方說，經醫院通知，楊姓男子經搶救仍不治。員警立即封鎖現場，通知鑑識人員到場採證，初步認為無外力介入，對這起疑似墜樓案件，仍待調查原因。

楊姓男子墜樓前，曾在臉書Facebook以「最後一次直播」為題彈奏鋼琴，網友發現他的用詞與情緒不對勁，趕緊在直播下方留言勸說，還到他個人臉書鼓勵，甚至報警求助；不料楊男彈奏完畢，關掉直播不久，隨即發生墜樓事件。

有網友在其直播時，曾留下譏諷語氣字句，墜樓案發生後，網友撻伐這些冷言冷語酸民，間接造成悲劇。有網友大罵，不要輕忽任何求救訊息，「網路世界真的很邪惡，大部分都是許多莫名言語攻擊」。

與楊男國中同學的網友，在其臉書留言回憶表示，楊男是音樂班裡彈琴最好、最天才的那名資優生。

楊男臉書資訊透露，自己曾是全職鋼琴老師，曾參加國際鋼琴大賽，打敗眾多國際好手，榮獲大賽銀賞。

他今天在臉書「爆料公社二社」中描述，就讀國小、與就讀新店區某高中時都曾被霸凌。但自己是熱愛鋼琴的鋼琴家，曾參加各項比賽，且在外國巡演。然而，因為右手受傷，只剩下小舞台可以表演。加上家庭經濟因素，讓他演變成生命的低潮。（編輯：方沛清）1130821

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