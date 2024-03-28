寶塚女演員輕生 劇團承認14項職權霸凌行為

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京28日專電）日本寶塚歌劇團25歲女演員有愛紀伊去年9月底墜樓輕生，疑似生前遭霸凌。寶塚歌劇團今天在記者會承認劇團有上級生霸凌下級生的行為。死者家屬委託律師表示，寶塚歌劇團承認上級生的14項職權騷擾行為。

「讀賣新聞」報導，寶塚歌劇團母公司「阪急阪神控股」會長角和夫今天出席在大阪府舉行的緊急記者會，與死者家屬交換協議，並向家屬鞠躬致歉。

死者家屬律師川人博說，寶塚歌劇團承認上級生（寶塚的前輩制度）的14項職權騷擾行為。他在記者會上說，「今天上午，我們與寶塚歌劇團在大阪簽署協議」，劇團承認死者家屬所投訴14項對死者的職權騷擾行為。

他並表示：「劇團當初聲稱團內發生職權騷擾毫無根據，（透過雙方協議），該聲明已被撤回。」他指出，有10名寶塚歌劇團宙組上級生與相關演出人員涉及職權騷擾，包括宙組幹部上級生4人、宙組上級生3人、劇團製作人2人，以及導演1人。

當中有6人今天向死者家屬提交道歉文。川人博說：「並非聯名，而是分別收到6封親筆道歉文。沒提出的4人中，有1人今天來不及，但之後也打算提交，另外3人預料不會提交。」

他表示，寶塚歌劇團將對死者家屬支付賠償金，「包括沒有給死者的加班費」，金額將不會公開。

加入寶塚歌劇團第7年、隸屬於宙組的有愛紀伊去年9月底在兵庫縣寶塚市的公寓輕生。寶塚歌劇團去年10月設立由外部律師組成的調查小組，針對宙組團員60多人展開調查。

川人博去年11月10日召開記者會表示，在有愛紀伊去世前的1個月裡，不僅要參加宙組全體成員的排練，還要參加下級生的練習，時間長達15小時，加上幫忙製作資料等業務，每天只剩下約3小時的睡眠時間，1個月加班時數超過277小時。

死者家屬主張，導致有愛紀伊死亡的原因是工作時間過長，以及來自上級生的職權騷擾，要求劇團道歉、賠償。

不過4天後，寶塚歌劇團公布調查報告，在報告書中稱死者可能「因為長期活動帶來巨大心理負擔」而做出極端選擇，承認劇團有管理方面的責任，但沒辦法確認上級生是否存在職權騷擾或霸凌行為。

當時寶塚的專務理事、現任理事長村上浩爾還說，「如果他們（家屬）這麼認為，請提出證據」。

死者家屬同日召開記者會，對調查結果提出批評，要求重新調查。去年12月7日，家屬再次召開記者會，公布向劇團提出的意見書，表示上級生存在15項職權騷擾行為，還公開了LINE訊息，再次要求寶塚歌劇團承認團內有職權騷擾。

今年2月27日，川人博表示，歌劇團在1月的面談文書中表示，決定承認大多數的職權騷擾指控，但沒有明說要承認15項行為中的哪幾項。

他表示，在雙方的多輪談判中，寶塚歌劇團在第2回承認上級生有不適當行為，但否認是職權騷擾。在第3回談判時，歌劇團改變態度，認定大多數行為應該被視為職權騷擾。

受到霸凌事件影響，寶塚歌劇團今年3月的招生競爭率為2000年以來最低。寶塚昨天公布合格名單，今年有480人參加考試、40人合格，競爭率為12比1，較去年的15.3比1下滑。（編輯：郭中翰）1130328

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。