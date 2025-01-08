彭金隆：虛幣專法6月送政院 對市場持謹慎友好態度

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（中央社記者謝方娪台北8日電）川普2.0時代即將來臨，帶動比特幣一度上演慶祝行情，虛擬資產市場發展備受矚目。金管會主委彭金隆今天表示，他採取謹慎友好態度面對虛擬資產市場，今年6月30日前會將虛擬資產專法草案送入行政院。

行政院指定金管會擔任具金融投資或支付性質虛擬資產平台主管機關，金管會採漸進式監理，於2023年第3季公布指導原則後，督促業界成立公會、制定自律規範，2024年11月30日起自洗錢防制法遵聲明改採登記制，下一步將走向專法。

彭金隆今天受邀出席天下經濟論壇，他在論壇中透露，他其實到上任後才知道加密貨幣歸金管會管，但在接任金管會主委一職前，他在學校從事金融科技創新多年，對新興領域不陌生，因此他認為交給金管會處理也很好，因金管會具有審慎基因，可望有很好的開始。

彭金隆說，他告訴金管會官員，面對虛擬資產市場，是機會、當然也是風險，金管會會採取比較謹慎友好態度面對這市場，金管會目前已完成虛擬資產專法草案，馬上要進入公聽程序，將於今年6月30日前將虛擬資產專法草案送進行政院審查。

彭金隆指出，金管會現在已開放讓金融業試辦虛擬資產保管業務，讓傳統金融與數位金融開始有連結，並開放專業投資人透過複委託投資比特幣ETF，這是金管會迎向機會時採取的態度，謹慎友好、且從安全角度出發，「我覺得台灣不可落後於這樣的機會」。

彭金隆說，金管會組織法明定金管會4大任務，即發展、監督、管理及檢查，「金管會在監督、管理及檢查都做得很好，為何獨缺發展？」因此，他與行政院長卓榮泰討論，能否讓金管會成立金融發展創新相關新局處，卓榮泰一口答應。

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彭金隆指出，因此金管會借鏡新加坡金管局（MAS）監理架構，於今年新設金融市場發展及創新處。

彭金隆也強調，均衡台灣為國家整體政策，社會要穩定，均衡是最基本力量，金管會任何政策鬆綁產生的發展成果，不是僅有該機構分享，這將成為他未來施政很重要的方向，比如金融業有獲利，應想辦法強化資本，亦要考慮員工，替年輕人、基層員工加薪，也應回饋客戶及社會。（編輯：潘羿菁）1140108