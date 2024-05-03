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川普：若認為不合法 可能不接受2024威州選舉結果

2024/5/3 11:16
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）前美國總統川普將在11月與總統拜登再度對決，威斯康辛州將是這場選戰的關鍵決戰州，他今天受訪時表示，可能不會接受威州2024年大選結果，這番話讓美國可能出現選後混亂。

路透社報導，川普接受「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee Journal Sentinel）訪問時表示，如果他不相信11月選舉結果是合法的，「你必須為這個國家的權利奮戰」。

川普又說：「如果這一切都是誠實的，我絕對會接受選舉結果。」

共和黨總統候選人川普本週接受「時代雜誌」（Time）訪問時，不排除美國可能發生選舉有關的政治暴力，說「這取決於（選舉過程）的公正性」。

拜登今天前往北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）參加一場活動，被問到是否擔心川普不接受選舉結果時，他向記者表示「聽聽他說的話」。

川普接受「密爾瓦基哨兵日報」訪問時重申他毫無根據的說法，即他在2020年贏得威斯康辛州選舉且選舉有舞弊行為。川普當年在美國中西部的威斯康辛州敗給拜登，輸了約2萬1000張票。川普陣營試圖讓投給拜登的近24萬張票裁定無效，但卻沒有成功。

川普在2016年選舉拿下威斯康辛州，擊敗他的民主黨對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），而他今年再度對上拜登的選戰預計將十分膠著。他昨天在威斯康辛州與另一個決戰州密西根州選舉造勢。

川普接受「密爾瓦基哨兵日報」訪問時表示，如果他確信選舉結果有問題，他會毫不猶豫地對選舉提出質疑。

川普說：「如果我不這麼說，那我就是對國家造成傷害。但情況不會是這樣，我預期會有一場誠實的選舉，我們預計會大獲全勝。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1130503

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