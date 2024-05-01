時代雜誌專訪：川普勾勒第2任期願景 追求威權治國

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）「時代雜誌」刊登川普的專訪內容，這位前美國總統為其第2任期勾勒威權主義的願景，從可能下令美軍大規模驅逐移民、設置拘留營，到監控懷孕以執行墮胎禁令等都有。

根據法新社，今年11月總統大選將與民主黨籍現任總統拜登對決的共和黨候選人川普也警告，他若能重返白宮，將對「內部敵人」進行鎮壓，但若未能勝選，也不排除發生政治暴力的可能性。

77歲的川普今天在紐約法院接受艷星封口費案的審訊。「時代雜誌」（Time）今年4月初在川普的佛州宅邸進行專訪和後續電訪，川普在訪談中提供政策上超乎尋常的詳細看法，通常他在造勢大會上只會粗略描述。

當川普被問到，他是否願意暫停部分美國憲法來對付對手時，川普回答：「對我國而言，在許多情況下，我認為內部敵人要比中國、俄羅斯和其他國家等外部敵人危險得多。」

人數創紀錄的非法移民由美墨邊境湧入，移民可能是2024年大選的決定性議題。川普表示，他「別無選擇」，只能進行大規模驅逐。

他說，這主要會涉及美國國民兵，「但如果我認為情況失控，我會動用軍隊」。

「時代雜誌」訪問時指出美國法律禁止在美國領土上動用軍隊對付平民時，川普回答：「這些人不是平民，這些人在我國境內沒有合法身分，這是入侵。」

他表示，在設置移民拘留營方面，他「不排除任何狀況」，但相信不需要拘留營，因為他的驅逐計畫將會成功。

美國的亞洲盟友，就跟歐洲盟友一樣，在川普的領導下可能會孤軍奮戰。台灣外交部長近期曾表示，國際社會持續向烏克蘭提供援助，對於嚇阻中國入侵台灣至關重要。川普表示，中共領導人「必須明白，這樣的事情來之不易」，但他拒絕透露是否會保衛台灣。

提到另一個熱門選舉話題墮胎時，川普重申立場，墮胎權應交由美國各州自行決定。

當被問到各州是否應該監控女性懷孕情況，以查明她們是否罔顧禁令墮胎時，川普回說：「我認為他們可能會這麼做。」他不會承諾否決任何在全美實施墮胎禁令的嘗試。

同時，川普也不排除如果他11月敗選，恐有發生動亂的可能性。川普支持者為了推翻2020年總統大選川普輸給拜登的選舉結果，曾於2021年1月6日攻擊美國國會大廈。

川普表示：「我認為我們將獲得重大勝利，我不認為會有暴力情形出現。」但稱「如果我們沒有勝選，你知道，那就要看情況了」。

這位共和黨籍前總統因美國國會大廈動亂而遭彈劾，他不排除勝選後將起訴拜登的可能性。

川普指出：「我確信拜登將為他所有犯罪行為遭到起訴，因為他犯下許多罪。」但未具體說明是那些犯罪行為。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1130501