川普大談移民問題 重申拜登當選美國將遭「血洗」

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（中央社威斯康辛州綠灣2日綜合外電報導）正在競選下任美國總統的川普，今天以更極端的言論大談移民問題。他對支持者表示，如果他未當選，美國社區將面臨非法移民的「掠奪、強暴和屠殺」。

法新社報導，川普認為美國現在毒品氾濫，遭到外國犯罪集團包圍。他指責總統拜登在此發動「屠殺、混亂和殺戮」。這是迄今為止，川普對邊境安全最具煽動性的言論之一。

川普在密西根州大急流城（Grand Rapids）對支持者表示：「我今天站在你們面前宣布，拜登的邊境政策將會造成血洗…這是一場血洗，它正摧毀我們的國家，這是一件非常糟糕的事。」

川普特別強調：「這一切將在我上任那天結束。」

川普在共和黨全國委員會推出「拜登血洗」（BidenBloodbath.com）網站時發表談話，該網站警告「拜登協助和教唆入侵」。

川普上個月在俄亥俄州談到汽車製造業工作可能流失到外國時警告，如果他沒有再當選，「這個國家將遭血洗」。

川普在大急流城發表演講數小時後，在威斯康辛州的競選活動又重申這番激烈言論，他猛烈抨擊拜登允許移民「入侵我們的國家」。

川普在威斯康辛州綠灣（Green Bay）向舉著「開除拜登」標語的支持者說：「我們將把這個國家從狡猾的拜登和由危險罪犯組成的移民大軍中徹底解放。」

川普咆哮著表示：「在狡猾的拜登領導下，美國每個州現在都是邊境州。每個城鎮現在都是邊境城鎮。」

「因為拜登從世界各地帶來屠殺、混亂和殺戮，並將這些東西直接倒在我們的後院。」

川普在威斯康辛州誓言終結「對我們美國郊區、城鎮的掠奪、強暴、屠殺和破壞。」他認為拜登危害了民主制度。

川普表示他不是民主的威脅，拜登和控制拜登的法西斯分子才是。他認為法西斯分子確實控制了拜登。

民主黨全國委員會（Democratic National Committee）認為川普在移民問題上假仁假義，指控他向共和黨議員施壓，擋下最近的一項跨黨派協議，該協議本可確保這個世代最嚴格的邊境安全措施上路。

川普今天的演講對他來說有點像是回到主場，他當時也是在大急流城成功結束了2016年的競選活動，最後贏下密西根州，入主白宮。

拜登在2020年讓密西根州重回民主黨懷抱，但目前民調顯示川普在此領先，不過可能要戰至最後一刻才能分出勝負。

拜登最近幾週一直在搖擺州進行閃電戰，他拜訪了威斯康辛州和密西根州，以及亞利桑那州、內華達州、北卡羅來納州和賓州。（譯者：屈享平／核稿：陳昱婷）1130403