北約75週年規模增強 俄羅斯威脅不減川普還來扯後腿

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（中央社布魯塞爾1日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）4月4日將成立屆滿75週年，這個軍事聯盟因俄羅斯入侵烏克蘭重新煥發活力，但也受到莫斯科日益增長的威脅，以及來自前美國總統川普說法的驚擾。

2019年，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）抨擊這個在第二次世界大戰後為對抗蘇聯而成立、以美國為首的聯盟「腦死」。

經過4年半，馬克宏形容俄羅斯2022年全面進攻烏克蘭的「電擊」後，北約成員已增至32個，包括瑞典和芬蘭。

為回應威脅，北約增加東翼部隊數量，並制定新計畫來應對俄羅斯的任何攻擊。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）助理國防與安全總監布萊克（James Black）表示，北約在俄羅斯入侵烏克蘭後重新煥發活力。

他說：「兩年來，北約規模不斷擴大，在活動範圍內益發雄心勃勃，部署東歐的部隊也越來越多。」

在外界質疑冷戰結束後是否仍需要北約下，重新專注於老對手莫斯科，使北約有了明確的目標感。

但北約小心翼翼避免捲入與俄羅斯的直接衝突，那有可能引發核衝突。

隨著莫斯科軍隊目前在戰場占上風，而西方向基輔運送的武器又減少。人們擔心，如果俄羅斯侵略烏克蘭取得勝利，北約國家可能成為俄羅斯下一個目標。

然而，俄羅斯領導人蒲亭（Vladimir Putin）並非北約面臨的唯一威脅。

川普上月表示，他將鼓勵俄羅斯對任何不履行其財政義務的北約國家「為所欲為」，此舉震驚盟友。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130402