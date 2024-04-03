拜登挺以色列惹穆斯林不滿 白宮齋月活動縮減

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國官員今天表示，總統拜登因支持以色列對加薩（Gaza）的進攻導致與穆斯林關係緊張，因而縮減了在白宮舉行的傳統齋戒月活動。

法新社報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，穆斯林領袖將與拜登會面，「討論對社區重要的問題」，但要求不要舉辦開齋飯晚宴。

尚皮耶在每日簡報中表示，拜登和副總統賀錦麗在與幾位穆斯林政府高級官員會面後，將舉行小型祈禱和開齋晚會。

美國媒體報導，一些穆斯林團體拒絕參加慶祝齋戒月的晚宴，認為在加薩饑荒迫在眉睫時這樣做是一種冒犯。

尚皮耶表示：「社區領導人表示傾向召開一次會議，工作小組會議。」她說：「我們傾聽，我們聽到了並調整方式做出回應。」

哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列後，拜登因向美國主要盟友以色列提供軍事援助，以支持其在加薩走廊的進攻而面臨抗議和日益高漲的國內憤怒情緒。

隨著巴勒斯坦死亡人數不斷增加，援助卻只是慢慢流入加薩，民主黨人擔心這個問題可能損害拜登在11月競選連任的機會。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130403