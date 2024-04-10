墮胎議題兩面刃 川普走險棋選擇得罪保守派人士

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）墮胎向來是美國選舉關鍵分，力爭重回白宮寶座的前總統川普今天選擇隻字不提全國墮胎令，只說由各州定奪。這種「退而求其次」的態度讓部分保守派共和黨人又惱又怒。

法新社報導，川普備受矚目的墮胎立場雖凸顯了他重返白宮的選戰策略，但也激怒了他選票基本盤中極為重要一環：反墮胎的保守派人士。

川普前副手彭斯（Mike Pence）說：「總統川普在『生命權』（Right to Life）議題的退縮，等於是向2016年和2020年投票支持他的反墮胎美國民眾甩了一記耳光。」

深具影響力的共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也表明不同意川普的立場，說自己支持頒布全國性禁令，禁止懷孕15週後墮胎。

川普過去很得意在總統任內提名3位保守派大法官，造就了美國聯邦最高法院2022年推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）有關女性墮胎為憲法賦予權利的裁決。

川普今年3月也曾暗示自己會出面支持一項懷孕15週後禁止墮胎的聯邦禁令。

然而，他今天發布的影片卻放棄替聯邦墮胎禁令背書，而他的著眼點就是避免嚇跑憂心忡忡的婦女選票。

他的顧慮其來有自：美國聯邦最高法院2022年的裁決讓共和黨付出慘痛政治代價，不僅當年的期中選舉表現讓人失望，有關墮胎的公投等投票也一再吃鱉。

川普今天提出的最新立場，是在尋求既要讓極右基本盤滿意，也不嚇跑中間派。他這一步也是在賭福音派基督徒就算不滿他沒有更強硬的反對墮胎，也仍寧可把票投給他而非民主黨籍的現任總統拜登。

無論如何，川普都希望2024選戰焦點能從墮胎轉到他攻擊拜登政府最拿手的議題：通膨、美墨邊界移民和犯罪上。

然而，選戰走向是否真能如川普的意還很難說，因為美國一州接著一州針對墮胎發布相關立法或規範，這項議題持續是攻占各大媒體版面的發燒話題。

而民主黨陣營也充分擁抱他們身為墮胎權捍衛者的角色，一再拿此當作連任選戰策略重點，直指川普是墮胎權的一大威脅。

美國計劃生育協會（Planned Parenthood）主席強生（Alexis McGill Johnson）說：「一如往常，川普的謊言令人生厭。我們不會上當，選民也不會。」

她說：「墮胎權危機因他而起，若再給一次機會，他會更加把勁的推動全國禁令。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1130410