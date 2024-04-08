川普對墮胎權做出表態 支持交由各州決定

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）正尋求在11月大選重返白宮的美國前總統川普今天表示，墮胎權應交由美國各州自行決定。相關議題是今年美國總統大選最大爭議引爆點之一，川普數個月來釋出的信號立場不明。

法新社報導，料將成為美國共和黨總統候選人的川普（Donald Trump）在他的社群媒體平台Truth Social發布一段影片，他在片中表示：「我的看法是，既然從法律的立場來說，在大家想要有墮胎權的地方就能墮胎，因此將由各州藉由投票、立法或兩者來做決定。」

川普進一步表示：「而無論決定如何，這都屬於地方上的法律，在這個例子下也就是州法。」

川普在聲明中完全未提及全國墮胎禁令。這可能因為，這項美國保守派數十年來擁護的主張並不受到更廣泛美國大眾支持，導致共和黨人對這此一直難以界定明確立場，川普想藉此留給自己一些空間。

美國最高法院2022年做出震驚全國判決，推翻了1973年美國最高法院在「羅訴韋德案」（Roe v Wade）做出的憲法保障墮胎權判決。事後川普數度表示，自己卸任前提名3位保守派大法官進入最高法院，讓他們能以多數票推翻憲法保障墮胎權，對此他感到驕傲。

不過，川普也經常尋求在相關立場上保留足夠曖昧程度，試圖在留住強硬右派基本盤選民同時，避免趕跑中間選民。

美國反墮胎團體「美國蘇珊安東尼擁護生命權」（Susan B. Anthony Pro-Life America）主席丹能菲爾瑟（Marjorie Dannenfelser）表示，她對於川普今天發言「深感失望」。「說要將（墮胎權）議題『交由各州（決定）』，就是在全國（禁令）討論上讓給民主黨人。」（譯者：張正芊）1130408