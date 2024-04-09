美財長：中國銀行若協助俄軍侵烏 美國準備好制裁

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（中央社北京9日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，如果中國的銀行、企業及北京領導階層協助俄羅斯武裝部隊侵略烏克蘭，美國準備好予以制裁。

葉倫8日在北京接受美國財經新聞網CNBC主播艾森（Sara Eisen）訪問時說：「如果我們看到重大違規，特別是金融機構違規的話，我們隨時準備好採取行動。」

「凡是協助俄軍對烏克蘭野蠻作戰的一切，我們都無法接受，而且我們有能力予以制裁。」

美國總統拜登去年12月發布新行政命令，賦予財政部長葉倫職權，讓她能制裁協助俄羅斯軍事工業複合體的金融機構。葉倫表示，財政部「尚未動用這項工具」。

她說，中國「有權」與俄羅斯維持關係；她同時指出，在美國眼中，中俄兩國之間的貿易多半沒問題。但北京若提供軍事援助給莫斯科，可能會引來制裁。

葉倫正在中國訪問，過去幾天曾與中國國務院副總理何立峰等官員陸續會談。

葉倫4日抵達廣州後，上週末前往北京，預計今天啟程返回華府。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1130409