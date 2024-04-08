中國財政部反對升級綠色保護主義 指不會坐視不理

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（中央社台北8日電）美國財政部長葉倫訪問中國關切產能過剩問題；中國財政部副部長廖岷今天表示，堅決反對部分發達經濟體搞泛安全化，升級「綠色保護主義措施」，侵害中國企業權益，中方不會坐視不理。

葉倫（Janet Yellen）4日至9日二度訪問中國，議題之一是關切中國產能過剩，向全球輸出低價商品，影響全球經濟。她曾點名中國針對涉美電動車等關鍵產品的扶持行為，表示要保護美國清潔能源產業不受中國投資和產能過剩影響。

中國國務院總理李強7日會見葉倫時則說，要「客觀、辯證看待產能問題」，並指中國的新能源產業發展將對全球綠色低碳轉型作出重要貢獻。

中國財政部今天召開記者會，廖岷回應產能過剩議題，強調這是市場機制發揮作用的表現，供需平衡是相對的，不平衡往往是常態，在任何實行市場經濟體制的經濟體都可能發生，在美國等西方國家歷史上也多次出現，解決這些問題主要以市場按照價值規律進行調節。

廖岷指中國新能源產業歷經數十年發展，競爭優勢根植於中國超大規模市場優勢、完整工業體系和豐富人力資源，更離不開企業對研發創新的巨大投入以及企業家的不懈奮鬥精神。中方在滿足國內需求、推動實現雙碳目標的基礎上，也爲全球應對氣候變化、實現綠色發展作出積極貢獻，對此應作出客觀評價。

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他強調，貿易保護主義措施無助解決產能問題，並說「我們堅決反對部分發達經濟體搞泛安全化、升級綠色保護主義措施，這對其自身有害無益，更會嚴重侵害中國企業正當發展權益，中方不會坐視不理」。

中方強調，在新能源產業技術進步推動全球供應鏈深度調整大背景下，包括中國在內的很多國家都會面臨產業轉型和勞動力結構調整的挑戰，應客觀看待這一現象，作出務實理性的政策選擇。（編輯：唐佩君）1130408