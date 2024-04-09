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封口費案選陪審員 問有無參加川普集會、追社群

2024/4/9 14:26
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（中央社紐約8日綜合外電報導）美國前總統川普「封口費案」下週展開遴選陪審員程序，可能擔任陪審員的紐約人，將被詢問是否曾參加支持或反對川普的集會。

這些都是經由隨機挑選、可能擔任封口費案陪審員的紐約人，會被問到的其中一些問題。

法新社報導，川普因在2016年大選前向前情色女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付封口費，要求別揭露與他的風流韻事，並將這筆費用註記為「法務商業費用」，涉嫌偽造文書，他面臨34項偽造商業紀錄的指控。

這使川普成為美國史上首度因刑事罪被起訴的美國前總統。

這場各界注目的審判15日將在曼哈頓法庭展開陪審團遴選，數百名居民已收到出庭傳票。

律師主張川普無法在紐約獲得公平審判，他們今天向法庭聲請變更審判地點延後開審，但遭到駁回。

法院將選出12名陪審員和最多6名候補陪審員審理此案。

可能入選的陪審員會被詢問是否有追蹤川普的社群媒體帳號，是否曾參加支持或反對川普的集會等等問題。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130409

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