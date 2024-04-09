封口費案選陪審員 問有無參加川普集會、追社群
2024/4/9 14:26
（中央社紐約8日綜合外電報導）美國前總統川普「封口費案」下週展開遴選陪審員程序，可能擔任陪審員的紐約人，將被詢問是否曾參加支持或反對川普的集會。
這些都是經由隨機挑選、可能擔任封口費案陪審員的紐約人，會被問到的其中一些問題。
法新社報導，川普因在2016年大選前向前情色女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付封口費，要求別揭露與他的風流韻事，並將這筆費用註記為「法務商業費用」，涉嫌偽造文書，他面臨34項偽造商業紀錄的指控。
這使川普成為美國史上首度因刑事罪被起訴的美國前總統。
這場各界注目的審判15日將在曼哈頓法庭展開陪審團遴選，數百名居民已收到出庭傳票。
律師主張川普無法在紐約獲得公平審判，他們今天向法庭聲請變更審判地點延後開審，但遭到駁回。
法院將選出12名陪審員和最多6名候補陪審員審理此案。
可能入選的陪審員會被詢問是否有追蹤川普的社群媒體帳號，是否曾參加支持或反對川普的集會等等問題。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130409
- 封口費案選陪審員 問有無參加川普集會、追社群2024/04/09 14:26
- 2024/04/08 23:59
- 2024/04/07 16:51
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
墮胎權成美大選焦點 川普表態支持交由各州決定