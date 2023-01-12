聚焦墮胎 美眾院通過2項措施

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國共和黨聯邦眾議員今天通過2項措施鞏固他們的反墮胎資歷，儘管自己人也指責他們在這個高度敏感的議題上與較溫和的民意脫節。

法新社報導，共和黨人本月奪回眾院多數席次，這是去年最高法院裁定取消聯邦對墮胎權的保障以來，他們首次在華盛頓掌控權力。

今天他們沒有浪費時間，通過兩項關於敏感墮胎議題的決議，其中較無爭議的，是針對攻擊參與反墮胎運動的教會、團體和設施者加以譴責。

另1項則要求醫療照護業者，確保在晚期墮胎（通常是指懷孕21週左右之後）中倖存的嬰兒得到照顧。

這項法案很大程度上只有象徵意義，因為它針對的是極罕見的結果。大約只有1%的墮胎是晚期墮胎，且這項保護已納入2002年規定嬰兒擁有完整人的權利的法律中。

2項決議大致依照黨派路線通過，幾乎沒有民主黨人支持，但也沒有機會獲民主黨控制的聯邦參議院批准。

限制墮胎權仍是共和黨基礎的關鍵，並得到眾院和參院絕大多數黨員支持。

共和黨領導人表示，他們正在兌現去年期中選舉時做出的承諾，眾院多數黨領袖史卡利塞（Steve Scalise）在聲明中說：「我很自豪共和黨人正在兌現我們對美國人民的承諾，所有生命都是神聖的，必須獲得保護。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120112