拜登簽保障墮胎權命令 批共和黨不了解婦女力量

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統拜登今天簽署第2道保障墮胎權的行政命令，稱最高法院與共和黨人對美國婦女的力量一無所知。

路透社報導，這項命令要求聯邦衛生部考慮允許動用醫療補助（Medicaid）基金，協助民眾能到州外墮胎。跟拜登7月簽署的第一道行政命令一樣，這道命令因應最高法院近期裁定終結對墮胎權的憲法保障。

然而，這項命令預料不會帶來多大影響。共和黨人在美國各州推動立法，以限制墮胎及這類服務的藥物與資金取得。

昨天，堪薩斯州選民否決一項相關議案，反對將保障墮胎權的文字自州憲法中撤除。這次投票是自最高法院裁定推翻墮胎權以來的首次州級選舉考驗，對墮胎權運動而言是項輝煌的勝利。

拜登說：「我不認為法院對那件事或共和黨對那件事有任何概念…即對於婦女將如何反應。他們對美國婦女的力量一無所知。昨晚，他們在堪薩斯州見識到了。」

他稱堪薩斯州的選舉結果是「決定性勝利」，說堪薩斯州選民傳達「強烈的訊號」，清楚表明政治人物不應該干預婦女的基本權利。

拜登說：「這場戰鬥還沒結束，我們昨晚在堪薩斯州看到了。」拜登說，最高法院「實際上是在促使這個國家的婦女前往投票，恢復她們（剛遭剝奪）的選擇權」。

今年6月，以保守派大法官占多數的最高法院推翻「 羅訴韋德案 羅訴韋德案小百科 背景：原告麥考維（Norma McCorvey）未婚懷孕想要墮胎，卻因德州法律規定除非是拯救孕婦性命，否則墮胎屬非法行為，因而無法在德州合法墮胎。 判決：1973年，美國最高法院以7比2票數，裁定德州禁止墮胎法律侵犯女性的隱私權，且過於廣泛，違反美國憲法第14修正案的「正當法律程序」。 影響：婦女墮胎權受憲法保障，使全美墮胎合法化。 看更多 關閉 」（Roe v. Wade）裁定。在撤銷半個世紀來對婦女生育權的保障後，拜登上月稱最高法院「失控了」。他在7月初簽署的第一道行政命令，指示聯邦政府衛生部擴大藥物墮胎取得管道，並確保前往其他州墮胎的婦女受到保護。

拜登簽署的最新命令是根基在那些措施之上。但跟第一道行政命令一樣，這項命令未清楚說明將如何達到那些目標。一名政府高官說，這道命令要求美國衛生及公共服務部考慮動用醫療補助等基金，支持低收入婦女前往州外墮胎。醫療補助是聯邦與州資助的保險計畫，由衛生及公共服務部監督。

這名官員說，這道命令要求衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）考慮請各州在治療跨州進行生殖健康服務的患者時，申請醫療補助豁免。

國會通過的海德修正案（Hyde Amendment）明定，醫療補助無法用來支付墮胎費用，除非是婦女有生命危險，或是因為遭性侵或亂倫而懷孕，讓這道命令是否具有效力變得不確定。

這名官員又說，這道命令也指示衛生部確保醫療衛生提供者在提供這類服務時遵守聯邦反歧視法，並命令衛生部蒐集資料，評估最高法院裁決對母體健康造成的衝擊。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1110804