拜登行政令保障緊急墮胎權 德州不服提告

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（中央社奧斯汀14日綜合外電報導）美國最高法院上月推翻「羅訴韋德案」保障墮胎權的裁定後，拜登政府發布新指引，指示醫療院所可不顧州政府禁令提供緊急墮胎手術，德州今天為此控告聯邦政府。

路透社報導，共和黨籍德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）在訴訟書中主張，美國衛生及公共服務部（HHS）試圖「利用聯邦法律，把全國急診室改造成隨到隨做的墮胎診所」。

這起訴訟聚焦11日頒布的指南，該指南建議聯邦法律所保障的緊急墮胎權，也就是當醫師認為孕婦的生命或健康受到威脅時，得以提供緊急墮胎處置。

美國最高法院6月24日推翻具里程碑意義的1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決，取消憲法保障的墮胎權後，在派克斯頓敦促下，德州最高法院7月2日允許一項擁有近百年歷史的墮胎禁令生效。

總統拜登也於8日簽署行政命令，保障婦女墮胎與避孕機會。

美國衛生及公共服務部表示，轄下美國聯邦醫療服務中心（CMS）並非制定新政策，而是提醒醫師他們在「緊急醫療和積極勞動法」（Emergency Medical Treatment and Active Labor Act）下的義務。

但這起在勒波克（Lubbock）提起的訴訟中，共和黨領導的德州主張，聯邦法律從未授權聯邦政府強迫醫生和醫療院所執行墮胎，因此這項指南違法。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在一份聲明中表示，「無法想像這位公職人員會提起訴訟阻止婦女在急診室接受攸關生命的治療，這是受到美國法律保障的權利」。

預料全美有半數的州將採取行動限制或禁止墮胎。包括德州在內等總計13個州各自訂有所謂「自動生效法」（trigger law），在最高法院推翻裁決後，這些州的墮胎禁令也隨之生效。（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110715