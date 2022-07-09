拜登稱美國最高法院已失控 簽命令保障婦女墮胎機會

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，聯邦立法是恢復美國墮胎權的最快途徑。他呼籲選民在即將舉行的期中選舉選出支持選擇權的國會議員，對抗「失控」的聯邦最高法院。

法新社報導，在面對捍衛婦女生殖權利方面應採取更強硬立場的壓力下，拜登今天簽署一項行政命令，保護婦女獲得墮胎與避孕機會。拜登先前稱聯邦最高法院「可怕且極端」的裁決 ，剝奪了婦女終止妊娠的憲法權利。

但在這個問題上，總統能施展的空間有限，因此拜登表示，最有效的回應是透過11月期中選舉的投票箱，讓他能掌控立法機構。

拜登說：「恢復『羅案』的最快途徑，就是通過一項將羅案編纂成法典的國家法律。在法案一送到我辦公桌時，我會立即簽署。我們不能再等了」。拜登指的是聯邦最高法院1973年「 羅訴韋德案 羅訴韋德案小百科 背景：原告麥考維（Norma McCorvey）未婚懷孕想要墮胎，卻因德州法律規定除非是拯救孕婦性命，否則墮胎屬非法行為，因而無法在德州合法墮胎。 判決：1973年，美國最高法院以7比2票數，裁定德州禁止墮胎法律侵犯女性的隱私權，且過於廣泛，違反美國憲法第14修正案的「正當法律程序」。 影響：婦女墮胎權受憲法保障，使全美墮胎合法化。 看更多 關閉 」（Roe v Wade）裁決，自此婦女墮胎權受憲法保障。

如果共和黨控制國會，拜登也誓言要否決任何通過聯邦墮胎禁令的努力。他說：「我們不能允許失控的聯邦最高法院與共和黨極端分子合作，剝奪自由和我們的個人自主權。」

自6月24日聯邦最高法院作出推翻羅訴韋德案的裁決以來，已有好幾州對墮胎權完全禁止或嚴格限制，預期其他州也將跟進。拜登因被認為無所作為，飽受自家民主黨內的抨擊。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1110709