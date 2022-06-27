美墮胎權保障遭推翻 最苦可能是女性軍人

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美國最高法院24日推翻「羅訴韋德案」歷史性裁決、終止墮胎權憲法保障。墮胎禁令上路後，女兵將面臨多一個阻礙。圖為支持墮胎權的民眾24日在最高法院外舉標語抗議。（美聯社）

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國即將上路的墮胎禁令對軍中女性而言會特別辛苦，因為在以男性為主的軍中，性侵和非預期懷孕原本就多於外界，墮胎禁令上路後，女兵面臨的阻礙又將多出一個。

美國最高法院24日推翻憲法保障的墮胎權，震驚各界，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）矢言審視五角大廈政策，「確保我們在聯邦法令允許的範圍內持續提供沒有斷層的生育健康醫護」。

但奧斯汀並未宣布新措施協助在美軍服役的23萬多名女性，包括在已經或即將頒布全面墮胎禁令的德州或肯塔基州等保守州大型軍事基地裡的女兵。

根據1976年法律，軍醫只能在經證實性侵或亂倫，或母體生命處於危險等情況下，才能進行墮胎，這意味駐紮在限制墮胎州的女性軍人將不得不前往他州尋找能進行墮胎的民間診所，而且通常會請假去墮胎。

女性軍人要面臨的難處還有很多，包括必須以不高的軍餉支付醫療和旅行費用、請假可能影響職業生涯、不得不透露軍隊不鼓勵的性生活等等。

軍護茱莉（Julie）告訴法新社：「這對軍中女性的挑戰可能更高一些。」她請法新社報導時不要提及她的姓氏。

「我擔心女性使用不安全的做法，這樣她們就不必透露為什麼要請4、5天的假。」

女性在軍中面臨更多性和生育風險，雖然她們只占軍隊的17%，但女性軍人通常都很年輕且處於育齡期（75%新兵年齡在22歲以下）。根據「創傷、暴力與虐待」雜誌（Trauma, Violence & Abuse）2018年的研究，近1/4的人是軍中性創傷的受害者。

然而，即使遭受性侵，女性也不願求助軍醫，因為軍醫會被要求上報並下令調查。軍中多數性侵都是由上級軍官犯下，女性擔心尋求醫療照護可能反而招致報復。

取得節育計畫是另一大障礙，由於軍中不鼓勵性活動，尤其是在駐防期間，因此女性可能不願向軍醫索取在美國須由醫師處方的避孕方式。

根據「軍事醫學」（Military Medicine）雜誌2020年刊登的研究，女性、尤其是在海軍服役的女性，通常會在部署期間因性行為遭受懲處，包括在通常持續數月的任務期間。這樣的懲處會留存紀錄，可能損害她的軍旅生涯。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110627