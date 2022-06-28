美推翻憲法墮胎保障 Green Day主唱要放棄美國籍

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國最高法院推翻了保障墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決後，美國知名龐克樂團年輕歲月（Green Day）主唱比利喬阿姆斯壯24日表示，要「放棄」美國籍。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，比利喬阿姆斯壯（Billie Joe Armstrong）在英國倫敦體育場（London Stadium）對著觀眾大罵美國。他說：「他X的美國。我要他X的放棄我的國籍。我要他X的搬到這裡。」

在觀眾的歡呼聲中，他繼續說道，「這世界上有太多他X的笨蛋，不能再回到那個拿出他X的藉口的國家」。他還說他不是在開玩笑，並對英國歌迷保證未來會常常看到他。

這並非比利喬阿姆斯壯第一次表達對美國的不滿。「年輕歲月」發表的專輯「美國大白癡」（American Idiot）當中有多首歌曲批判美國入侵伊拉克，以及小布希政府。

除了比利喬阿姆斯壯之外，演唱「駕駛執照」（Drivers License）的葛萊美獎得主奧莉維亞（Olivia Rodrigo）在英國格拉斯頓伯里音樂節（Glastonbury Festival）也痛斥推翻「羅訴韋德案」的大法官，大喊「我們恨你們」。

女星塔拉吉．P．漢森（Taraji P. Henson）、歌手賈奈兒夢內（Janelle Monáe）26日也在黑人娛樂電視大獎（BET Awards）頒獎典禮上痛斥這項裁決。

漢森表示：「我們該是時候討論這項事實，那就是槍枝比女性更有權利。這是美國史上很悲傷的一天。一把可以奪人性命的槍枝，竟然比一名可以給予生命的女性更有權利。」（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110628