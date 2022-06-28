墮胎權失去美憲法保障 臉書、IG開刪相關藥物貼文

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國最高法院24日推翻憲法保障的墮胎權，震驚各界。為符合法規，如今Facebook和Instagram也開始迅速刪除向婦女提供墮胎藥物的相關貼文。

美聯社報導，這類社群媒體貼文主要針對其居住州份既有禁止墮胎法律在24日突然重新生效的的婦女。

在社群媒體上，解釋女性如何透過郵件合法獲得墮胎藥物的迷因和狀態更新暴增，甚至有人自告奮勇，稱可將處方藥物郵寄給居住在禁止墮胎州份的女性。

最高法院的判決公布後，Facebook和Instagram幾乎立刻開始刪除部分貼文，美國各地數以百萬計的人則在搜尋關於墮胎的明確規定。

媒體資訊公司Zignal Labs的分析顯示，24日早上，在Twitter、Facebook、Reddit和電視節目中，對墮胎藥以及Mifepristone（台灣商品名「保諾錠」，俗稱RU486）和Misoprostol（常見商品名Cytotec，台灣稱「喜克潰錠」）等特定墮胎藥品的提及次數大幅增加。

根據Zignal的統計，截至26日，已有超過25萬次此類提及。

Vice Media於27日率先報導，Facebook和Instagram母公司Meta正在刪除墮胎藥物相關貼文。

Meta發言人史東（Andy Stone）27日也透過推文證實，該公司將不允許個人在其平台上贈送或出售藥品，但將允許分享如何獲取藥品的相關資訊。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1110628