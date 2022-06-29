墮胎權遭推翻 民調：美國人對最高法院看法變差

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）根據路透社/易普索今天完成的調查，美國最高法院上週推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的歷史性裁決後，多數美國人對最高法院抱持負面看法。

為期兩天的民意調查發現，57%美國人對最高法院看法負面、43%正面，使得原本應為跨黨派的最高法院聲望，變得跟長年被負面看待的國會差不多。

這和6月6日至7日路透社/易普索（Reuters/Ipsos）民調有顯著的不同，當時那份民調顯示，48%受訪者對最高法院抱持負面看法，52%正面。

今天這份民調還顯示，約27%受訪者對最高法院抱持非常負面的看法，高於本月稍早的14%。

這是因為越來越多民主黨人對法院看法負面，通常民主黨比共和黨人更支持墮胎權。

60%的民主黨人表示，對最高法院的印象較6個月前差，相較之下，只有23%的共和黨人這麼認為。

保守派主導的最高法院24日推翻具里程碑意義的1973年「羅訴韋德案」裁決。

根據易普索另1份在昨天和今天進行的民調，約55%美國人認為，在所有情況或大部分情況下，墮胎應為合法。

兩項民調均以英文在網路上調查美國各地成年人，各收到1005名成年人回覆。（譯者：鄭詩韻/核稿：李佩珊）1110629