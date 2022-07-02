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美最高法院廢墮胎權
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使用者前往美國墮胎診所 Google將刪定位記錄

2022/7/2 14:21（7/2 14:36 更新）
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圖為挺墮胎權婦女6月25日在美國最高法院外高舉「選擇權是民主根基」示威牌。（中央社檔案照片）
圖為挺墮胎權婦女6月25日在美國最高法院外高舉「選擇權是民主根基」示威牌。（中央社檔案照片）
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（中央社舊金山1日綜合外電報導）搜尋引擎巨擘谷歌（Google）今天宣布，將刪除使用者前往墮胎診所、家暴庇護中心等尋求隱私保護地點的定位記錄。

法新社報導，Google資深副總裁費茨派垂克（Jen Fitzpatrick）發文說：「如果我們的系統偵測到有人去過這些地方其中一處，我們將在他們造訪不久後自定位記錄（Location History）刪除資料。這項調整措施將自接下來幾週生效。」

Google不會儲存位置資料的地點還包括生殖中心、成癮治療設施與減重診所。

美國最高法院上週做出重大裁定，終結美國憲法對婦女墮胎權的保障，有十多州因此禁止或嚴格限制墮胎手術，全美各地也掀起大規模抗議活動。

人權運動人士與政治人物一直呼籲Google等科技巨擘限制他們蒐集的個資量，以防執法機關用來進行墮胎調查與起訴。

費茨派垂克也表示，Google會認真看待資料隱私，尋求讓使用者安心。

她說：「Google向來都會抵擋執法機關過於廣泛的要求，包括全然反對某些訴求。」

「我們會考量民眾使用我們產品時對隱私與安全的期望，並會在遵照政府要求時通知使用者。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110702

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