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美最高法院廢墮胎權
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拜登將簽行政命令 保障婦女墮胎機會

2022/7/8 20:13（7/8 21:09 更新）
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因應美國最高法院推翻墮胎權裁決，美國總統拜登8日將採取行動，簽署行政命令，保護婦女獲得墮胎與避孕機會。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
因應美國最高法院推翻墮胎權裁決，美國總統拜登8日將採取行動，簽署行政命令，保護婦女獲得墮胎與避孕機會。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
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（中央社記者江今葉華盛頓8日專電）為因應美國最高法院推翻墮胎權裁決，美國總統拜登今天將採取行動，簽署行政命令，保護婦女獲得墮胎與避孕機會。

美國最高法院於6月24日以5票贊成、4票反對，推翻1973年「羅訴韋德案

羅訴韋德案小百科

背景：原告麥考維（Norma McCorvey）未婚懷孕想要墮胎，卻因德州法律規定除非是拯救孕婦性命，否則墮胎屬非法行為，因而無法在德州合法墮胎。

判決：1973年，美國最高法院以7比2票數，裁定德州禁止墮胎法律侵犯女性的隱私權，且過於廣泛，違反美國憲法第14修正案的「正當法律程序」。

影響：婦女墮胎權受憲法保障，使全美墮胎合法化。

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」（Roe v. Wade）保障墮胎權裁定，結束近50年來對墮胎的憲法保護，賦予全美各州禁止墮胎的權力。

裁決出爐後，拜登（Joe Biden）立即痛斥最高法院這項裁決，這是美國「傷痛的一天」，婦女健康及生活未來將處於危險之中。他誓言聯邦政府將採取行動保護需要跨州尋求墮胎的女性，確保能在禁止墮胎的州取得美國食品暨藥物管理局（FDA）早已核准的墮胎藥物。

拜登今天將透過簽署行政命令實現他的承諾。

根據白宮公布的訊息，拜登今天簽署的行政命令將保障獲得生育保健服務，包括墮胎與避孕；保護患者隱私與資訊；促進患者、提供者與診所安全與保障；協調聯邦機構努力確保生育權與獲得醫療保健的進行。（編輯：黃自強）1110708

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