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美最高法院廢墮胎權
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墮胎和避孕權寫入州憲法 紐約州抵制美最高院裁決

2022/7/2 18:03
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（中央社紐約1日綜合外電報導）美國紐約州今天將墮胎和取得避孕管道的權利寫入州憲法，成為美國最高法院推翻婦女墮胎的憲法保障後，抵制這項震憾性裁決的先鋒。

法新社報導，紐約州參議會在聲明中指出，州參議會「推動將墮胎權和避孕權寫入州憲法的修正案首次獲得通過」。

紐約州法律已經准許墮胎，此舉將為相關作法增加一層額外的法律保護。

聲明指出，該修正案還尋求「更新現行『平等權利修正案』（Equal Rights Amendment），將現有保護擴大到數個新類別，包括基於性別、殘疾、國籍、種族和年齡的保護」。

紐約州參議會通過後，法案接下來將提交紐約州眾議會，並且可望獲得通過。然後選民將在公投中直接就此投票。

數十年來，美國保守派人士致力推翻最高法院1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）確立憲法保障墮胎權的裁決。一如預期，當前保守派大法官占多數的最高法院於上個月推翻「羅訴韋德案」裁決，引發全國抗議並且招致國際譴責。

最高院的裁決將制定墮胎規定的權力交給各州，預期有多達半數州將會禁止墮胎或予以嚴格限制。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1110702

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