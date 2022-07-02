拜登：跨州尋求墮胎婦女恐被捕 政府會保護她們

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，在最高法院推翻憲法保障墮胎權後，預期有些州將會試圖逮捕跨州尋求墮胎的女性，並說聯邦政府將採取行動保護她們。

路透社報導，美國最高法院上週推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定後，13個共和黨領導的州在所謂的「自動生效法」（trigger law）下，禁止或嚴格限制墮胎的規定將生效。在這些州的女性有意墮胎，恐怕就必須前往墮胎仍為合法的州。

拜登今天和民主黨籍州長就墮胎權召開線上會議時表示，他認為當有第一個州試圖逮捕跨州尋求醫療服務的婦女，民眾會非常震驚。

他說：「而且我認為民眾不會相信會發生這種事，但就是會發生，而且會傳到全國各地，這是非常嚴重的大事。我的意思是，這會影響大家所有的基本權利。」

拜登表示，聯邦政府將採取行動保護需要跨州尋求墮胎的女性。

新墨西哥州州長葛里向（Michelle Lujan Grisham）在會中表示，有任何的州企圖追蹤墮胎婦女並且懲處，新墨西哥州都不會「配合」 ，「我們不會引渡」。

美國媒體CNBC提到，拜登說：「我上週宣布兩項具體行動。首先，如果有女性所在的州禁止她尋求所需的醫療協助，而極端的州長又試圖阻止她前往提供這項醫療的州，聯邦政府將透過司法部採取行動保護她的基本權利。」

拜登也表示，政府會確保她們能在禁止墮胎的州取得美國食品暨藥物管理局（FDA）早已核准的墮胎藥物。

此外，拜登在會中坦言，部分民主黨籍聯邦參議員願意中止「阻撓議事」（filibuster）規則，好讓國會立法保障墮胎權，但人數不夠多。

「阻撓議事」是指利用冗長發言等手段來拖慢立法程序。若不修改參院的「阻撓議事」規則，民主黨人將無法在參院克服共和黨人普遍的反對立場。在「阻撓議事」規則下，絕大多數法案都需要在總數100名參議員中取得至少60人支持才能過關。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110702