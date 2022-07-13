美最高院廢墮胎權 司法部設新小組保障女性生殖權

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國最高法院上個月推翻1973年「羅訴韋德案」保障婦女墮胎權的歷史性裁決 ，但美國司法部今天宣布成立新的工作小組，要保障女性生殖保健的自由。

路透社報導，美國司法部表示，這個工作小組將負責監督和評估各州可能「侵犯聯邦法律所保障」，與生殖保健相關之法規及執法的情況。這個工作小組將由助理部長古普塔（Vanita Gupta） 擔任召集人。

該部表示，對於擬依據食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA ）的「專家對（藥物）安全性及有效性」的不同見解，禁用「美服培酮」（Mifepristone）的法規，這個工作小組也將予以監督。「美服培酮」是兩種用於終止早期妊娠藥物中的一種。

美國最高法院6月24日以6票贊成、3票反對做出的歷史性裁決，對全國帶來法律上的衝擊，其中有26個州確定或考慮禁止墮胎。

在此同時，部分反墮胎法案也可能讓墮胎被視為刑事犯罪，或讓女性前往外州接受墮胎手術變得更加困難。

司法部表示，這個新工作小組也將監督「讓女性前往墮胎合法州，尋求醫療資源之能力受損」的一切法規。

儘管在許多州的法規中，墮胎一直是個焦點，但生殖保健倡議人士警告，那些法案當中，有些可能會比墮胎手術本身，對女性的健康產生更深遠的影響。

專家也提出警告，稱裁決可能成為獲得醫療保健的其他障礙，這當中包括特定類型的避孕措施，例如子宮內避孕器。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1110713