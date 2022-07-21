美多州禁墮胎 喬州心跳法將生效印第安納州提法案

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國1個聯邦上訴法院今天推翻下級法院判決指出，喬治亞州2019年通過的墮胎法將可生效。印第安納州議員也提出法案，禁止除性侵、亂倫或醫療緊急事件外的墮胎。

喬州這條法律規定，只要胎兒可以測得心跳，就不得進行墮胎手術；通常胎兒6週大即可測得心跳。

亞特蘭大的美國聯邦第11巡迴上訴法院（11th U.S. Circuit Court of Appeals）首席法官普萊爾（Will Pryor）表示，喬治亞州這條法律有「合理依據」，因為它對「為未出生的嬰兒提供完全的法律承認」。

喬州2019年通過的這條法律，將「人」定義為包括「未出生的孩子」；同年10月，聯邦法官以違反1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的歷史性裁決為由，阻止這條法律生效。但聯邦最高法院上月推翻「羅訴韋德案」，為今天上訴法院的裁決清除了障礙。

根據「計劃生育協會」（Planned Parenthood），現在喬州這條法律將待第11巡迴上訴法院發布正式授權後生效。正式授權通常會在裁決宣布後28天發布。

另一方面，印第安納州共和黨籍州議員今天提出法案，禁止除性侵、亂倫或醫療緊急事件外的墮胎。

印州議會預料會在下週展開的特別會期中審理這項法案。

印第安納州目前允許懷孕22週以下的墮胎。

印州這項法案，是1名10歲女童在印州墮胎的故事吸引全國目光之際，由共和黨籍州參議員葛里克（Sue Glick）提出。

那名遭性侵懷孕的女童因為無法在家鄉俄亥俄州墮胎，而跨州到了印州接受墮胎手術。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110721