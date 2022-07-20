美媒：白宮擬發布公衛指令 保障墮胎藥取得管道

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）3名熟知內幕的消息人士說，聯邦最高法院推翻保障墮胎權的「羅訴韋德案」歷史性裁決後，白宮官員考慮公布範圍較小的公衛指令作為因應，以保護在全美各地取得墮胎藥的管道。

美國政治新聞網站Politico報導，拜登團隊最近幾天聚焦在衡量這個授權。他們認為，在白宮保護墮胎權利的有限選項中，這是最有可能實行的一個，推斷這能對公民立即帶來影響，同時滿足民主黨人對於強烈反制行動的要求。

這項倡議將根據公共緊急事態準備法（Public Readiness and Emergency Preparedness Act）取得權力，讓醫師、藥局等人或機構不必因為向全美各地的民眾提供墮胎藥而負責，即便是禁止或嚴格限制墮胎的州亦然。

自聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後，知名民主黨人與生育權組織數週來都在敦促拜登政府運用這個權力。一些白宮官員認為，相較於進步派所倡議、範圍較廣的公共衛生緊急狀態聲明，這是他們較偏好的選項，因為這代表了較有限且更聚焦地運用總統的行政權。

但這類舉措仍遭到高層幕僚深度懷疑，他們不認為這能挺過無可避免的法律挑戰，擔憂保守派法官將趁機進一步限縮總統拜登的行政權。

其中一名知悉討論內幕的消息人士在提到公共緊急事態準備法時說：「這是唯一一個獲得（內部）合理支持的倡議。沒有任何選項獲得強烈力挺。」

白宮發言人並未回應有關公共緊急事態準備法討論的提問，僅說拜登政府正在評估各種措施，以「向尋求墮胎等生育保健服務的婦女提供有意義的協助」。

發言人在聲明中說：「拜登總統將在合法權力範圍內，竭力確保我們持續保障婦女權利。」

根據墮胎權團體葛特馬赫協會（Guttmacher Institute）的調查，在美國2020年所有墮胎案件中，有超過一半是使用墮胎藥而非手術達成。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110720