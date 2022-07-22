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美眾院通過法案保障避孕權 但恐不易獲參院放行

2022/7/22 11:52（7/22 12:33 更新）
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美國聯邦眾議院21日通過法案，要確保全國民眾購買及使用避孕裝置的權利。圖為美國國會大廈。（中央社檔案照片）
美國聯邦眾議院21日通過法案，要確保全國民眾購買及使用避孕裝置的權利。圖為美國國會大廈。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國聯邦最高法院上月推翻原本受憲法保障的墮胎權，聯邦眾議院今天通過法案，要確保全國民眾購買及使用避孕裝置的權利。但這項法案接下來可能很難在聯邦參議院順利闖關。

法新社報導，這項法案詳述民眾購買及使用避孕裝置的權利，並確保醫療保健專業人員得以指示使用避孕裝置。法案獲得所有民主黨籍和8名共和黨籍眾議員支持，另有195人投反對票。

但這項法案很可能卡在聯邦參議院。民主黨與共和黨目前在總共100席的參院各占一半席數，而多數法案至少需要60票才能過關。

以保守派大法官占多數的最高法院才剛於6月24日推翻1973年在「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）中做出的保障墮胎權裁定。

部分人士擔心，繼這項裁定之後，最高法院接下來會鎖定其他代表進步的成果，例如避孕的權利。大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）在書面意見中提到，最高法院應把同樣的邏輯套用在「未來的案子」上。

即使多數最高法院大法官似乎未必同意這個觀點，民主黨人和女權運動人士仍擔心有此可能性。

美國將於11月舉行期中選舉。民主黨占多數的聯邦眾議院上週通過兩項保障墮胎權和同性婚姻的法案，但兩項法案都不太可能在參院順利闖關。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110722

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