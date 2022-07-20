推翻墮胎案裁決引不滿 彈劾大法官難度高

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特派專欄（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）美國最高法院上月推翻墮胎案裁決，輿論譁然。反對者積極推動國會立法保障墮胎權，也訴求彈劾大法官。但美國史上，僅一名大法官曾遭眾院彈劾，且未能在參院闖關成功。彈劾大法官比彈劾總統更難。

美國最高法院於6月24日以5票贊成、4票反對，推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權裁定，結束近50年來對墮胎的憲法保護，賦予全美各州禁止墮胎的權力。

這項裁決引發全球譁然，美國總統拜登（Joe Biden）就痛批這是美國「傷痛的一天」，婦女健康與生活未來將處於危險之中。

除了呼籲選民在11月的期中選舉將票投給支持婦女墮胎權的候選人，以尋求在國會立法外，拜登也透過簽署行政命令保障婦女能獲得生育保健服務，包括墮胎與避孕；保護患者隱私與資訊；促進患者、提供者與診所安全與保障；協調聯邦機構努力確保生育權與獲得醫療保健的進行。

但反對者依然對大法官做出這項判決大感不滿，認為前美國總統川普（Donald Trump）任內任命的戈蘇奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）與巴瑞特（Amy Coney Barrett）在參議院的提名聽證會上對墮胎議題做偽證，誤導公眾，應予以彈劾。

民主黨激進派領袖歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）接受媒體訪問時就主張彈劾大法官，因為他們在提名聽證會上向參議員保證「羅訴韋德案」已是先例。她認為「在誓詞下撒謊」是可以被彈劾的罪行。

最高法院大法官跟美國其他政府官員一樣，可能因為叛國、賄賂或其他重罪和輕罪被彈劾且定罪後免職，否則法官應在「行為良好情況下繼續任職」。

至於彈劾最高法院大法官的程序與彈劾總統相同，須由聯邦眾議院發動，並過半表決同意通過後，提交聯邦參議院進行裁決，經2/3表決通過後才得以罷免大法官。

然而相較於大法官，美國已有包括約翰遜（Andrew Johnson）、柯林頓（Bill Clinton）與2度遭到眾院彈劾的川普在內的3名總統遭彈劾，但美國建國200多年來，僅一名大法官曾遭眾院彈劾。彈劾大法官難度遠高於總統。

在美國歷史上唯一曾遭眾院彈劾的大法官蔡斯（Samuel Chase），在1804年遭眾院以拒絕解聘有偏見的陪審員，並在2件政治敏感案件中排除或限制辯護證人為由彈劾，但參院最後以無罪定案。蔡斯也繼續履行大法官職務，直至1811年過世為止。.

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即使是聯邦法院法官被眾院彈劾的人數也寥寥可數。1803年以來，美國眾院僅彈劾過15名聯邦法官，遭到參院定罪免職的僅只有8人。

不少評論認為，彈劾大法官的訴求不易成功，除了幾位被質疑的大法官在參院的證詞可做不同解讀外，也因為最高法院大法官具有深厚的法律素養，且享有社會高度尊崇地位，彈劾大法官將對司法獨立性帶來時代性衝擊，不可輕易觸動。（編輯：高照芬）1110720