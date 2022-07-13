特派專欄 土耳其男殺女獲減刑掀眾怒 性別暴力再浮檯面

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中央社駐伊斯坦堡特派員鍾佑貞/7月13日

土耳其女學生古特金遭殘殺，法院判定兇手受到「不公刺激」而動了殺機，因此予以減刑。消息傳出後舉國嘩然，質疑此舉加劇侵害女權，死者家屬更斥正義已死。

土耳其層出不窮的性別暴力事件，及刑法中高度爭議的「不公刺激」（unjust provocation）概念，在女學生古特金遭殺害後，再次掀起討論。

來自土耳其西南部木拉省（Mugla）的古特金（Pinar Gültekin）2020年遭前男友奧澤（Cemal Metin Avcı）毆打後勒死。奧澤試圖焚屍滅證未果，便將屍體棄置垃圾箱，再以混凝土覆蓋。古特金27歲年華，戛然而止。

土耳其檢察官原本要求判處奧澤加重無期徒刑（aggravated life imprisonment），法院今年6月基於奧澤受到「不公刺激」，將刑期減為23年，引爆舉國怒火，也再次觸發土耳其社會在世俗化與伊斯蘭化兩派勢力角力下，對「殺女」問題（femicides）最深沉的無力感。

根據土耳其女性協會聯合會（TKDF）數據，2020年有409名女性遭謀殺，2021年則至少367人遇害，意味著日日都有女性命喪黃泉。「自由日報」（Hurriyet Daily News）6月引述非政府組織報導，今年1月發生26起殺女事件，2月23件，3月及4月各為24件。5月則有35名女性命喪配偶或家人之手。

土耳其女性安全疑慮，除了與根深蒂固的「男強女弱」性別觀有關外，國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）5月指出，土耳其政府打擊女性暴力的方式是家長式的、保守的，也未將防治家庭暴力視為促進婦權或確保性別平等的一環。

此外，經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，土耳其女性勞動參與率最低，經濟依賴使女性更難抽離虐待關係。「不公刺激」概念更無益緩解女性所面臨的暴力威脅。

土耳其刑法第29條規定，任何人因不公正的行為而在憤怒或極度痛苦的狀態下犯罪，罪刑若須判處加重無期徒刑，應處以18至24年有期徒刑；罪行若需判處無期徒刑，則處以12至18年有期徒刑。

究竟何以構成「不公刺激」，由法官裁量。土耳其女權平台「我們將阻止殺女」（We Will Stop Femicide Platform）發言人遜尼丘魯（Dilber Sünnetçioğlu）指出，法官之所以能自由劃定「不公刺激」意涵，是社會性別不平等的產物。在男性主導的社會中，人們普遍認為「男性比女性更重要」。

男性受到「刺激」的原因大同小異：她沒有看顧家庭、她忽視孩子、她騙了我等原因。例如2020年，寇馬茲（Ersin Korkmaz）刺女伴博茲（Nurgül Boz）44刀奪命。受審時，寇馬茲表情哀戚，再三向法官強調自己悔意甚深，盼獲減刑，並辯稱博茲不忠在先，「激怒、挑釁」他，才發生憾事。

除了「不公刺激」外，法官還可以根據「被告的行為良好」斟酌減刑。良好行為定義為何？不明。

古特金遇害後，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）發推文哀悼。他寫道：「當我們得知古特金被惡棍謀殺時，我們痛苦不堪。我鄙視對女性犯下的所有罪行」。對許多女權運動人士而言，這話聽來空洞。畢竟土耳其政府在落實「伊斯坦堡公約」方面難見具體進展。

「伊斯坦堡公約」正式名稱為「歐洲理事會女性暴力與家庭暴力防治公約」（Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence），2011年在伊斯坦堡通過，要求簽署國政府立法防治針對女性的暴力，包括家庭暴力。

土耳其是伊斯坦堡公約首波簽署國，於2014年生效。宗教團體等保守派堅稱，公約鼓勵離婚、破壞家庭和諧，而且同性戀、雙性戀、跨性別者（LGBT）社群也引用公約的平權理念爭取社會認同。土耳其去年退出「伊斯坦堡公約」，對百年女權運動而言，無非另一迎頭痛擊。

土耳其司法部長博茲達（Bekir Bozdag）今年6月對「不公刺激」的界限提出質疑，並稱「應該確定」相關案例的做法。要說這是翻轉土耳其女權的一道曙光，或是政務官眼見眾怒難遏而開口頭支票，或許為時過早。

但是至少「不公刺激」爭議再躍上檯面，土耳其社會被迫直視女性在現行政治氛圍及宗教制度下受到的箝制，及殺女事件的幽微難言之處。（編輯：高照芬）1110713

土耳其女性協會聯合會（TKDF）數據指出，2020年409名女性遭謀殺，2021年至少367人遇害，意味日日都有女性命喪黃泉。圖為搭乘大眾運輸工具的土耳其女性。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年7月13日