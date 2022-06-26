更多編輯台推薦新聞：
專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像
娛樂

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像

飄洋過海落腳法國 LGBT難民受助助人做自己
國際

飄洋過海落腳法國 LGBT難民受助助人做自己

台灣首座極地研究站啟用 學者有「自己的家」高掛國旗歡慶
科技

台灣首座極地研究站啟用 學者有「自己的家」高掛國旗歡慶

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賴清德急性下背痛 腰椎顯微手術順利
首頁 / 國際
美最高法院廢墮胎權
首頁 / 國際

白宮：設法彌補墮胎權裁決 但毋須增大法官名額

2022/6/26 15:33（6/26 15:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社空軍一號25日綜合外電報導）白宮發言人尚皮耶說，總統拜登正在權衡是否採取單方面措施，以因應最高法院終結墮胎權的「極端」裁決，儘管如此，拜登也「尊重」最高法院，並認為沒必要擴增大法官名額。

保守派成員居多數的美國最高法院日前表決推翻1973年「羅訴韋德案

羅訴韋德案小百科

背景：原告麥考維（Norma McCorvey）未婚懷孕想要墮胎，卻因德州法律規定除非是拯救孕婦性命，否則墮胎屬非法行為，因而無法在德州合法墮胎。

判決：1973年，美國最高法院以7比2票數，裁定德州禁止墮胎法律侵犯女性的隱私權，且過於廣泛，違反美國憲法第14修正案的「正當法律程序」。

影響：婦女墮胎權受憲法保障，使全美墮胎合法化。

看更多
關閉
」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定，結束近50年來對墮胎的憲法保護。

根據白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說法，拜登（Joe Biden）正在設法找尋更多「解決方案」，包括可能的單方面行政命令。

拜登將在德國參加七大工業國集團（G7）峰會。尚皮耶在「空軍一號」對媒體談話中，並未提出發布此類命令的時間表，也淡化行政命令的重大意義。

她說：「沒有什麼可以填補最高法院裁決所造成的漏洞…唯一能讓墮胎權再次完整的方法，就是國會採取行動。」

不過尚皮耶表示，拜登仍然尊重最高法院的權威。

她說：「總統評論最高法院的裁決，是指他們所作的極端決定。」

「總統認為最高法院顯然合法，他尊重法院…予以高度尊重。」

拜登今天再次譴責最高法院本週稍早所作裁決，包括限制墮胎權及擴大擁槍者權利。他告訴媒體：「最高法院作出一些可怕的決定。」

保守派大法官占多數的最高法院，以6比3票數作出具法律約束力的限制墮胎權裁決，激怒了自由主義派人士。

拜登發起的專家委員會討論是否對最高法院結構提出改革建議，但在去年12月陷入僵局，其改革方法包括在現行9位大法官之外再擴增名額。

尚皮耶說：「關於擴增名額，總統不同意…那不是他想做的事情。」

對於委員會討論的其他改革方法，諸如實施大法官任期限制，尚皮耶則拒作評論。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1110626

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
憲法保護墮胎權遭推翻 美保守派與宗教團體讚揚