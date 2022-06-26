白宮：設法彌補墮胎權裁決 但毋須增大法官名額

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（中央社空軍一號25日綜合外電報導）白宮發言人尚皮耶說，總統拜登正在權衡是否採取單方面措施，以因應最高法院終結墮胎權的「極端」裁決，儘管如此，拜登也「尊重」最高法院，並認為沒必要擴增大法官名額。

保守派成員居多數的美國最高法院日前表決推翻1973年「 羅訴韋德案 羅訴韋德案小百科 背景：原告麥考維（Norma McCorvey）未婚懷孕想要墮胎，卻因德州法律規定除非是拯救孕婦性命，否則墮胎屬非法行為，因而無法在德州合法墮胎。 判決：1973年，美國最高法院以7比2票數，裁定德州禁止墮胎法律侵犯女性的隱私權，且過於廣泛，違反美國憲法第14修正案的「正當法律程序」。 影響：婦女墮胎權受憲法保障，使全美墮胎合法化。 看更多 關閉 」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定，結束近50年來對墮胎的憲法保護。

根據白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說法，拜登（Joe Biden）正在設法找尋更多「解決方案」，包括可能的單方面行政命令。

拜登將在德國參加七大工業國集團（G7）峰會。尚皮耶在「空軍一號」對媒體談話中，並未提出發布此類命令的時間表，也淡化行政命令的重大意義。

她說：「沒有什麼可以填補最高法院裁決所造成的漏洞…唯一能讓墮胎權再次完整的方法，就是國會採取行動。」

不過尚皮耶表示，拜登仍然尊重最高法院的權威。

她說：「總統評論最高法院的裁決，是指他們所作的極端決定。」

「總統認為最高法院顯然合法，他尊重法院…予以高度尊重。」

拜登今天再次譴責最高法院本週稍早所作裁決，包括限制墮胎權及擴大擁槍者權利。他告訴媒體：「最高法院作出一些可怕的決定。」

保守派大法官占多數的最高法院，以6比3票數作出具法律約束力的限制墮胎權裁決，激怒了自由主義派人士。

拜登發起的專家委員會討論是否對最高法院結構提出改革建議，但在去年12月陷入僵局，其改革方法包括在現行9位大法官之外再擴增名額。

尚皮耶說：「關於擴增名額，總統不同意…那不是他想做的事情。」

對於委員會討論的其他改革方法，諸如實施大法官任期限制，尚皮耶則拒作評論。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1110626