堪薩斯州率先投票 成全美墮胎民意指標

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（中央社奧拉西2日綜合外電報導）美國最高法院6月推翻保障墮胎權的「羅訴韋德案」裁定後，今天擁護、反對墮胎權的兩方都焦急的關注著堪薩斯州，因為當地正進行全美首次對此議題所做的大型投票。

法新社報導，這次投票對堪薩斯人意義重大，因為他們將決定是否把終止妊娠的權利，從這個向來保守的州法中刪除。

美國最高法院推翻保障墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁定後，共和黨主導的州議會就急於對墮胎實行嚴格禁令，這次堪薩斯州的投票被視為全國對於墮胎權的民意指標。

投票於當地時間晚上7時結束，當地媒體報導，這次投票率有5成，這通常是大選才會出現的數字。

選務工作人員巴瑞特（Marsha Barrett）表示，截至今天中午為止，就有約250位選民前往堪薩斯市近郊奧拉西 （Olathe）的投票所，這可能是總統大選整天才能看到的數字。

巴瑞特告訴法新社：「這次投票真的太瘋狂了，人們真的鐵了心要去投票。」

其他包括加州、肯塔基等州將於11月針對這個熱門議題進行投票。在此同時，民主、共和兩黨都希望利用這個議題來動員他們在全國各地的支持者。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110803