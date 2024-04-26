中職洲際桃園新莊延賽 加上二軍單日5戰因雨影響

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（中央社記者楊啟芳台北26日電）中華職棒今天受到全台雨勢影響，原訂在桃園、新莊、洲際棒球場的賽事皆沒辦法進行而延賽，且二軍在屏東中信園區、雲林斗六棒球場的賽事也延賽，單日有5場比賽受到影響。

中職一軍例行賽今天原本3地開打，不過全台雨勢不斷，在樂天桃園棒球場由台鋼雄鷹對上樂天桃猿的賽事，聯盟在下午2時前就宣布延賽，延至6月20日原場地進行；緊接著在新莊棒球場由味全龍隊與富邦悍將交手的賽事，也宣布延賽，延至補賽週。

稍早中職也宣布，在台中洲際棒球場由統一獅隊與中信兄弟隊交手的賽事，因降雨影響，場地不適合進行比賽，本場賽事將安排至補賽週進行補賽，確切比賽地點時間待後續公告。因此中職今天3地比賽皆因雨無法進行，加上24日的2場延賽，本週已5場賽事無法順利開打。

此外，今天二軍賽事同樣受到影響，在屏東中信園區由富邦悍將二軍與中信兄弟二軍交手的賽事，以及在斗六棒球場由台鋼雄鷹二軍對上味全龍隊二軍的賽事，也都因雨延賽。（編輯：陳政偉）1130426