美群眾選前上街頭擁墮胎權 籲力挺民主黨

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國各地城市今天有數以千計群眾走上街頭，抗議最高法院撤銷聯邦保障墮胎權，並呼籲選民在下個月的關鍵期中選舉去投票，一起加入民主黨的「藍色浪潮」。

在華府，一群以女性為主的群眾在遊行時高呼「我們不要走回頭路」。她們舉著海報，呼籲大家「投票拯救婦女權利」。

18歲女學生鮑柏爾（Emily Bobal）告訴法新社說：「我不想倒退到不同的時代…我們在2022年還要這樣抗議，實在有些荒謬。」她還說，保守派主導的最高法院下個目標可能就是同性婚姻。

70歲的艾倫 （Kimberly Allen） 說：「我們大多數人都願意站出來，為民主而戰，為身體自主權而戰，無論男女。」

她說：「民主黨人正努力維持在國會些微差距的主控權，期中選舉可能對這類權利的未來產生決定性影響。」

多名遊行民眾戴著象徵墮胎權的綠色臂章或圍巾；其他人則身穿代表民主黨顏色的藍色衣服，並舉著大型旗幟和布條，呼籲選民參加「藍色浪潮」（blue wave），在11月8日前往投票。

除華府外，在紐約、科羅拉多州丹佛（Denver）等城市也舉行了類似的遊行。

民調顯示，民主黨人這次要在聯邦眾議院維持掌控權的可能性很小，但在平分秋色的聯邦參議院中，機會比較大。

美國最高法院今年6月作出裁決，結束了聯邦數十年來對墮胎權的保障，讓各州自行制定墮胎法令。

此後，幾個共和黨掌控的州禁止或嚴格限制墮胎權，引發了一系列法律上的挑戰。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1111009