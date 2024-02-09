拜登一週內兩度口誤 搞混在世與已故歐洲領袖之名

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）高齡81歲的美國總統拜登（Joe Biden）在1週內2度搞錯人名，接連不小心將2位在世的現任或前任歐洲領袖，說成已故領導人的名字。

拜登在7日的競選造勢活動中將德國前總理梅克爾（Angela Merkel），說成已逝的另名德國前總理柯爾（Helmut Kohl）。

尋求今年11月勝選連任的拜登，經常提到2021年在英國舉行的峰會，以說明全球對前總統川普（Donald Trump）支持者在2021年1月6日攻擊美國國會大廈的擔憂。

許多媒體報導，拜登在昨天的活動中表示，「德國總理『柯爾』看著我說，『總統先生，如果你明天早上拿起泰晤士報（London Times），看到上面報導說有1000人闖進英國國會大廈…還有一些人被殺，目的就是為了阻止新首相上任，您做何感想？」

柯爾曾在1982年到1998年擔任德國總理，被譽為冷戰後兩德統一的擘劃者。

這是拜登一週內第2次弄錯人名。本月4日，拜登也在拉斯維加斯（Las Vegas）的一場造勢活動上，提到在2021年6月的七大工業國集團（G7）峰會中，法國總統「密特朗」對他打敗川普入主白宮的反應。密特朗為法國辭世已久的前總統，實際上拜登指的是法國現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

當時拜登說，「德國…我是說法國的總統『密特朗』看著我說，『您回來（白宮）會待什麼、為什麼，我是說會待多久？』」後來白宮在這段話的紀錄中以括號註明正確的名字應是馬克宏，而不是密特朗。

密特朗在於1981年至1995年間擔任法國總統，並於1996年逝世。

民調顯示，美國選民越來越擔心拜登的高齡。他若成功連任，在第2個任期開始時他將是82歲，任期結束時將高齡86歲。

針對拜登將友邦領導人的名字搞混，白宮替他緩頰稱，在他長達數十年的政壇生涯中，拜登曾擔任聯邦參議員、副總統、以至目前擔任總統，他也曾會見許多世界領導人。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在記者會中說，「許多民選官員、很多人都一樣，有時也會說錯話…這種情況不足為奇，可能發生在每個人身上。」

拜登的競爭對手川普現年77歲。僅管美國選民似乎不太擔心他的年齡過高，但川普也曾發生口誤的狀況。

最近，川普將共和黨提名戰對手海利（Nikki Haley）與聯邦眾議院前議長、民主黨籍議員裴洛西（Nancy Pelosi）搞混。

此外，去年川普將匈牙利總理奧班（Viktor Orban）稱為「土耳其」領導人，並警告美國正處於「第二次世界大戰」的邊緣。事實上，二戰早在1945年就已落幕。（譯者：紀錦玲/核稿：施施）1130209