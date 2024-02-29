高齡競選引憂 醫師：81歲拜登仍適合履行職責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統拜登的醫師今天指出，81歲的拜登仍「適合履行職責」，沒有新的健康疑慮。這是美國大選前的最後一次總統健檢，而拜登高齡競選也成了這次選舉的主要議題。

法新社報導，數週前，特別檢察官的一份調查報告將拜登描述為一名年邁健忘的老者後，華盛頓郊區華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）公布了外界等待已久的年度健檢報告。

白宮醫師歐康納（Kevin O'Connor）在摘要中指出：「他仍適合履行職責，且充分履行他所有職責，並無任何豁免或通融。」

歐康納在健檢後表示，今年的新問題只有拜登使用機器，在夜間確保呼吸道通暢並減少睡眠中斷，以及進行一次緊急牙科手術。

報告顯示，拜登身體方面有些輕微問題，包括脊椎磨損導致走路變得僵硬，但與去年相差無幾。

美國今年11月將舉行大選，屆時拜登可能將與77歲的前總統川普再次對決。拜登開玩笑說，唯一讓人擔心的是醫師「認為我看起來太年輕」。他在白宮告訴記者：「一切都很好。」

拜登搭乘直升機前往不遠的醫療中心，並在2個半小時後離開。他先向海軍人員致敬，然後戴上墨鏡，隨車隊離去。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）稱拜登未進行認知測試，是因為他的醫生評估，總統不需要接受這種測試。

尚皮耶對記者說，「總統每天都一再通過認知測試」，並提到他所處理的國內與國際政治議題，「這是非常嚴苛的工作」。

拜登例行健檢出爐之際，選民對這位領袖的年紀益發感到憂心，若他連任總統，等任期結束時已高齡86歲。特檢報告使拜登年齡問題進一步成為人們關注的焦點。

特檢在報告中做出結論，認為拜登不該因為保留機密文件而面臨刑事起訴，但將他描述成一名「善意的、記性不佳的老年人」。

拜登在白宮記者會做出強烈反擊，表示他的記憶「良好」，打臉特檢稱他不記得兒子波伊（Beau Biden）何時死於癌症。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1130229