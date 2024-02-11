觀眾要看球賽 拜登連續第二年跳過超級盃訪問

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（中央社德拉瓦州威明頓市10日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級盃」明天開打，預計將刷新收視紀錄，不過美國總統拜登將連續第2年跳過賽前訪談。官員表示觀眾想看的是球賽，而不是總統。

超級盃（Super Bowl）賽前的總統專訪是美國多年來的慣例。路透社報導，白宮官員表示拜登婉拒受訪，是因為負責轉播的哥倫比亞廣播公司（CBS）明天只會播出訪談片段，而非更長更全面的版本。

拜登去年也推掉超級盃賽前訪談。去年負責轉播賽事的是福斯公司（Fox Corp），而該公司旗下新聞台的主播以立場偏右聞名，讓民主黨籍的拜登十分為難。

第58屆超級盃明天在拉斯維加斯（Las Vegas）登場，由堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）對決舊金山49人隊（San Francisco 49ers）。

根據美國全國零售聯盟（NRF）的調查，今年計劃觀看超級盃比賽的美國成年人達到破紀錄的2億人以上。

美國前總統小布希（George W. Bush）開創了在超級盃賽前接受採訪的傳統。他2004年與哥倫比亞廣播公司體育主播南茲（Jim Nantz）訪談時，回答了一系列輕鬆的問題，其中大部分是有關於超級盃。

小布希當時說，「我認為這將是一場龍爭虎鬥，但我懂什麼？我只是總統啦。」

拜登支持率低於40%，卻選擇跳過在超級盃這個高收視比賽期間亮相機會。民主黨盟友已表示，美國民眾沒有機會聆聽拜登究竟做出哪些貢獻，而本週發布的特檢報告甚至質疑他身心狀況是否適合連任。

「紐約時報」（New York Times）社論表示，拜登不參與超級盃賽前訪談的作法，吻合他近來行事模式，亦即「減少與公眾和媒體進行過多無腳本的互動」。紐時還說，拜登這類互動的次數，是最近記憶裡最少的一位總統。

當被問及拜登決定跳過超級盃賽前訪談時，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，總統將「找到許多其他方式與…數百萬美國人溝通」，但她沒有提供具體細節。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130211