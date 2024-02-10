德總理訪美喊話 拜登稱國會若不援烏將淪過失犯

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統拜登今天接見德國總理蕭茲時，感謝對方在確保德國向基輔提供軍援所展現的領導力，並說美國國會若不通過援烏資金，所犯下的疏忽將猶如過失犯。

路透社報導，蕭茲（Olaf Scholz）與拜登在白宮會晤，討論俄烏戰爭和中東情勢。蕭茲這趟旋風式訪問華府盼為拜登籌措援烏資金打氣。

會前與媒體談話時，蕭茲表示在共和黨阻止包括移民政策改革在內的妥協包裹法案後，他為聯邦參議院8日一項包含援助烏克蘭、以色列、台灣的金額達953.4億美元法案取得進展感到鼓舞。

白宮連月來對國會沒能通過後續援烏提出警告，認為將不利基輔在俄國入侵將滿2年之際持續抗敵。

與蕭茲一同坐在橢圓形辦公室時，拜登說：「一旦美國國會不能通過相關法案，無法援烏將猶如犯下過失犯罪，這令人無法忍受。」

蕭茲則用英語說：「我對我們如今在歐洲做成的決定感到欣慰，讓預算能涵蓋給烏克蘭所需的財政支持；德國也準備透過交付武器增加對烏克蘭支持。」還說至盼美國國會、特別是眾議院能追隨拜登的腳步，做成提供烏克蘭必要援助的決定。

在與拜登白宮會面前，蕭茲先會晤美國商界高層談論在德國投資機會。

他向美企高層們表示，德國近日已為支持烏克蘭抗擊俄羅斯入侵做出決定性貢獻，「如今歐洲其他地方與美國也應跟上」，並說不能讓俄國總統蒲亭打西方援烏會消褪的如意算盤。（譯者：陳亦偉）1130210