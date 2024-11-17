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路透：塔塔電子同意收購和碩印度iPhone廠60%股權

2024/11/17 21:16（11/17 22:10 更新）
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圖為印度孟買的蘋果門市。（路透社）
圖為印度孟買的蘋果門市。（路透社）
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（中央社新德里17日綜合外電報導）消息人士透露，印度塔塔電子（Tata Electronics）已同意買下台灣代工廠和碩在印度唯一一座iPhone廠的多數股權，將以合資方式經營，目標是鞏固塔塔作為蘋果供應商的地位。

路透社報導，2名消息人士表示，根據上週在內部宣布的協議，塔塔電子將持有和碩清奈（Chennai）廠的60%股權，並且負責日常營運，和碩則持有這家合資公司其餘股份並提供技術支援。

塔塔電子對此拒絕置評；蘋果（Apple）與和碩並未回覆路透社今天針對塔塔收購和碩印度廠多數股權一事提出的相關問題。

這座由塔塔與和碩合資經營的工廠，目前約有1萬名員工，每年生產500萬支iPhone，將是塔塔在印度的第3座iPhone廠。

在美中地緣政治緊張情勢下，蘋果正努力尋求供應鏈多元化，以減少對中國的依賴。對塔塔而言，和碩清奈廠有助強化其iPhone製造計畫。

第1名消息人士指出，和碩清奈（Chennai）廠內部已於15日宣布完成股權收購交易的消息。

第2名消息人士則說，塔塔與和碩計劃近日向印度競爭委員會（Competition Commission of India, CCI）申請批准。（譯者：王嘉語/核稿：洪啓原）1131117

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