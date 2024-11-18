傳出售印度iPhone廠6成股權 和碩：依公告為主

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（中央社記者吳家豪台北18日電）外媒報導，印度塔塔電子（Tata Electronics）已同意買下代工廠和碩在印度唯一一座iPhone廠的60%股權，將以合資方式經營。和碩今天發布重大訊息表示，若有各項交易或事件達到重大訊息或公告申報標準，將依公司公告為主。

路透社17日報導，2名消息人士表示，根據上週在內部宣布的協議，塔塔電子將持有和碩清奈（Chennai）廠的60%股權，並負責日常營運；和碩則持有這家合資公司其餘股份並提供技術支援。

報導指出，在美中地緣政治緊張情勢下，蘋果正努力尋求供應鏈多元化，以減少對中國的依賴。對塔塔而言，和碩清奈廠有助強化其iPhone製造計畫。（編輯：張良知）1131118