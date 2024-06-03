摺疊手機市場百花齊放 研調：2028年滲透率僅5%

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（中央社記者江明晏台北3日電）摺疊手機品牌百花齊放，根據TrendForce研調預估，2024年摺疊手機出貨量約1780萬支，占智慧手機市占僅約1.5%；礙於高維修率、高售價壁壘，預期至2028年占比僅有機會達到4.8%，可能要等蘋果加入戰場，才能拉高滲透率。

根據TrendForce預估，今年摺疊手機品牌市占率中，三星最高占50.4%，華為估達30.8%，Motorola約6.2%，榮耀占比估計為3.9%、小米、OPPO、Vivo均為2.8%。

TrendForce觀察指出，三星（Samsung）初入市場時，以摺疊手機先驅之姿，在2022年拿下超過8成市占率；2023年至2024年間，開始面臨多家智慧型手機品牌廠加入競局，市占率自6成下滑，現在面臨5成保衛戰。

TrendForce表示，華為（Huawei）在2023年推出4G Pocket S，帶動華為2023年在摺疊手機市占率首度突破雙位數，達12%；2024年華為推出升級版5G摺疊手機，包括Mate X5、Pocket 2，預期今年第3季，華為將再推出市面上第一支三摺手機，為摺疊手機市場帶來新的外型突破，也代表技術上的升級，預估華為今年摺疊手機市占率有望接近3成。

其它品牌方面，TrendForce說明，小米（Xiaomi）、Oppo、Vivo 今年摺疊手機的成長受到侷限，均低於100萬支；Motorola異軍突起，今年中分別推出Razr 40、Razr 40 Ultra，以售價人民幣3999元至5699元的策略拓展市占率，今年出貨量有機會超過100萬支，市占率約6%。

TrendForce指出，摺疊機拓展的關鍵因素之一來自於定價，各品牌均致力於提升顯示效能與減少折痕，同時降低整機成本。值得留意的是，中國品牌Nubia今年於日本市場首發Nubia Flip，以較低價的499美元定價上市，除了日本、中國市場，也在各地展開預售。

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TrendForce進一步了解，Nubia Flip零組件可能採用中國自有供應商的鉸鏈，搭配中國面板廠的Foldable OLED面板，大幅降低整機成本，以達到降低售價目標。

由於蘋果將加入折疊手機戰局的傳聞未減，TrendForce分析，蘋果仍在評估各零組件的規格與效能，對於折痕及可靠度嚴格要求，明確的開案與後續規劃仍有一段距離，最快可能發生的時間也將是在2027年以後。（編輯：張良知）1130603