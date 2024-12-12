Google推AI模型Gemini 2.0 執行長：資訊更實用[影]
2024/12/12 12:30（12/12 13:02 更新）
（中央社舊金山11日綜合外電報導）谷歌公司（Google）今天宣布推出Gemini 2.0，是Google迄今最先進的人工智慧（AI）模型。目前全球科技巨擘競相在這塊迅速發展的技術領域搶占領先地位。
法新社報導，Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，新模型將代表Google所說AI發展的「新代理時代」；AI模型旨在理解周遭世界並做出決策。
皮查伊在聲明中表示，「Gemini 2.0目的在於讓資訊變得更加實用」，他強調這套模型強化了理解周遭環境、提前多個步驟思考，及代表使用者採取監督行動的能力。
影片來源：Google for Developers
這項消息促使Google股價在華爾街飆升逾4%；Google在9日發表突破性量子晶片後，股價已上漲3.5%。
矽谷最新的趨勢是AI「代理」，它指的是一種數位助手，能感知周圍環境、做出決策並採取行動來實現特定目標。
Gemini 2.0最初推出的對象是開發人員與值得信賴的測試人員，計劃廣泛整合於Google產品，特別是在搜尋和Gemini平台。
Google已將這項技術普遍提供客戶，它是由Google名為Trillium的第6代TPU（Tensor Processing Unit，張量處理單元）硬體支援。
Google強調，Trillium處理器專門用於訓練與運行Gemini 2.0。
Google表示，數百萬名開發者已使用Gemini技術建立應用程式，這項技術目前已整合至7款谷歌產品中，每款產品服務超過20億用戶。
Gemini 2.0預計於2025年初應用於Google的搜尋應用程式，而搜尋仍是Google主要營收工具。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1131212
影片來源：Google for Developers
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