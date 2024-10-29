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傳Meta開發AI搜尋引擎 減少對Google與Bing依賴

2024/10/29 09:25（10/29 09:39 更新）
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（中央社紐約28日綜合外電報導）美國科技新聞網站The Information今天報導，社群網站臉書母公司Meta正在開發一款以人工智慧（AI）為基礎的搜尋引擎，盼能減少對谷歌（Google）和微軟公司Bing的依賴。

路透社報導，隨著人工智慧搜尋引擎領域正在升溫，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI、Google和微軟公司（Microsoft）都在這個快速發展的市場爭奪主導地位。

報導引述此策略相關人士的話指出，Meta編纂網路索引的「網路爬蟲」將為用戶提供Meta AI當前事件的對話答案。

Meta AI是該公司在通訊軟體WhatsApp、社群平台Instagram和臉書（Facebook）上的聊天機器人。

目前Meta依賴Google和Bing搜尋引擎為用戶提供新聞、股票和體育方面的答案。

Meta並未針對上述報導立即回應路透社的置評要求。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1131029

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