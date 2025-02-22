美參眾議員批北京武器化聯大2758、混淆美國對台政策

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓21日專電）美國參眾院跨黨派議員今天提出決議，批評中國將聯大2758號決議武器化，混淆美國對台政策。議員們說，美國不承認中國對台灣的主權主張；北京一再試圖欺騙世界，顛覆聯合國。這項決議表明，美國不會坐視不管。

聯合國大會1971年通過第2758號決議（下稱聯大2758），表明中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，此後北京擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，次次藉此阻擋台灣參與聯合國體系的組織和活動。

美國參議院外交委員會共和黨籍主席里契及民主黨首席議員夏亨去年提出類似決議，內容除了反制中國錯誤陳述聯大2758，也表明美國的一中政策及其夥伴國的類似政策，與北京一中原則不同，中國卻聲稱奉行「一中政策」的國家已接受並遵守中國的一中原則。

今天挺這項「跨院」版本的陣容擴大為8人，新增共和黨參議員芮基茲（Pete Ricketts）及民主黨參議員昆斯（Chris Coons），及共和黨眾議員金映玉（Young Kim）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）等。

決議共7頁，指中國將聯大2758與其一中原則掛鈎，對外聲稱聯大2758處理台灣主權問題。實際上，聯大2758只涉及中國在聯合國的席次，與台灣的政治地位無關。

決議對中國藉聯大2758限縮台灣國際空間的作為指證歷歷，包括阻止台灣有意義參與聯合國相關機構及其他國際論壇，例如中國2005年與世界衛生組織（WHO）秘書處簽署備忘錄，要求與台灣溝通必須先經過中國。

決議也提到，聯合國過去以聯大2758為由，要求台灣公民，包括受正式邀請參加聯合國活動的人士、記者及非政府組織代表，必須取得中國簽發的台胞證才能進入聯合國設施。

此外，南非國際關係與合作部在2024年10月呼應中國論調，錯誤引用聯大2758，要求台灣代表處搬離首都普勒托利亞。

里契（Jim Risch）今天透過聲明表示，「讓我把一件事講清楚：美國不承認中國對台灣的主權主張。中國政府再次試圖為自身的目的欺騙世界及顛覆聯合國，但我們看到了這些惡毒的手段，並支持我們的台灣朋友。」

夏亨（Jeanne Shaheen）則表示，「北京試圖阻止台灣有意義地參與聯合國，進一步削弱國際社會對台灣的支持，而這項跨黨派決議案清楚表明，美國不會坐視不管。」

提出這項決議的眾議員之一、共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）指出，中共長期以來為了自身利益，試圖操縱國際機構及扭曲台灣的地位。這項決議重申美國不會被這些手段所騙。

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他表示，美國必須確保北京無法成功扭曲歷史，及讓台灣的主權在國際舞台上受到尊重。

美國國會的決議（resolution）不具法律約束力，無須美國總統簽名生效，但代表國會態度與立場。（編輯：陳慧萍）1140222