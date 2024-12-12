吳釗燮：中國曲解法令擴張威權 理念相近國家應團結

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（中央社記者溫貴香台北12日電）國安會秘書長吳釗燮今天出席華府智庫研討會致詞表示，中國曲解聯合國大會第2758號決議、頒布所謂「海警三號令」，企圖為其濫用武力、騷擾第一島鏈上的鄰國提供法理藉口，是希望造成寒蟬效應，以利其本身威權擴張，理念相近國家應該團結一致，捍衛自由民主的生活方式。

國家安全會議（簡稱國安會）下午發布新聞稿表示，華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）在台灣時間12月12日清晨聯合「國際共和研究所」（IRI）、喬治梅森大學「國家安全研究所」（NSI）舉辦「遭制裁者之聲：聚焦中國的全球壓迫」研討會，由前美國國務院政策規劃處首席顧問余茂春（Miles Yu）主持。

研討會邀請國家安全會議秘書長吳釗燮、IRI所長特維寧（Dan Twining）、國家民主基金會（NED）會長威爾遜（Damon Wilson）以及香港、新疆的民主與人權運動領袖參與討論，與會成員的共同特色之一，是都曾被中國列入制裁清單。

吳釗燮致詞時表示，中共自2021年以來制裁了多位台灣官員、民意代表、民間企業主及意見領袖，今年6月甚至發布所謂「懲治台獨頑固分子的22條意見」，允許中國法院未經審判即可恣意定罪，雖然中共所謂的法律、規範對台灣民眾毫無拘束力，卻也顯示了中共近年積極利用「法律戰」恫嚇台灣人民的惡意企圖。

他強調，中國曲解聯合國大會第2758號決議、頒布所謂「海警三號令」，企圖為其濫用武力、騷擾第一島鏈上的鄰國提供法理藉口，是希望造成寒蟬效應，以利其本身威權擴張，理念相近國家應該團結一致，捍衛自由民主的生活方式。

吳釗燮在會上笑稱，中共制裁錯人了，他多年來一直嚴謹捍衛台灣海峽兩岸的現狀，和北京指控的完全相反。但能與余茂春、特維寧等捍衛民主、自由的鬥士並列，他深感榮幸。

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NED會長威爾遜表示，中共除利用制裁來正當化其對於人權運動的打壓行動，並企圖操弄數以百萬計的民主運動者是受到「外國勢力干預」等不實輿論；IRI所長特維寧也強調，台灣位處捍衛民主自由價值的前線，尤其相較於中共專制統治下的中國，台灣所享有的自由、繁榮更令全球人民嚮往。

國安會表示，自2019年迄今，遭中國制裁的美國領袖、智庫機構除了這次活動的特維寧及余茂春、哈德遜研究所、國際共和研究所、國際民主協會及國家民主基金會外，另外還包括聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）、盧比歐（Marco Rubio）、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、前白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）、自由之家（Freedom House）及人權觀察（Human Rights Watch）等，分別在不同時間、被中共基於各種理由納入制裁。（編輯：翟思嘉）1131212