加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

「亞亞在台灣」陸配稱申請團聚可免離境 移民署駁斥未曾同意停留

2025/3/16 13:18（3/16 13:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
網紅「亞亞在台灣」發表武統言論，遭移民署廢止在台依親居留許可。（圖取自抖音網頁douyin.com）
網紅「亞亞在台灣」發表武統言論，遭移民署廢止在台依親居留許可。（圖取自抖音網頁douyin.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北16日電）「亞亞在台灣」劉姓陸配聲稱，移民署曾告知收到廢止居留證公文後可申請團聚，不必立刻離境，可在台停留6個月陪孩子。移民署今天駁斥劉女說法，重申劉女必須限期離境，否則將依法執行強制出境。

劉女昨晚在TikTok發布近4分鐘影片，說明來台生活感悟和離台前的感言，並提到移民署原告知因考量她有小孩，告訴她收到廢止居留證的公文後可申請團聚，就不必立刻離境，可以在台灣停留6個月陪孩子，但新決定要求她在10天內離境，否則會強制出境，打亂她對孩子的安排。

google news透過 Google News追蹤中央社

對此，移民署今天告訴中央社記者，有關劉女表示移民署告知可申請團聚一事，予以嚴正澄清，未曾同意劉女於廢止依親居留許可後，可在台停留6個月。

移民署強調，基於劉女鼓吹武統言論的行為，引發社會高度不安，有危害國家安全及社會安定之虞，所以要求劉女必須遵守限期離境的命令，屆時若不離境，將依法執行強制出境，依法行政立場不變。（編輯：方沛清）1140316

#移民署
#陸配
#亞亞在台灣
延伸閱讀
「亞亞在台灣」居留許可廢止 若未依期限離境將依法驅逐陸配「亞亞在台灣」限10天內離境 曾承諾不再鼓吹武統「亞亞在台灣」居留許可廢止 劉世芳：言論自由不是武統藉口陸配恩綺、小微涉武統言論 移民署發函訪談
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：