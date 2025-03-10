藝人轉貼「台灣必歸」 邱垂正：嚴厲譴責應立即停止

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（中央社記者吳柏緯台北10日電）台灣藝人於中國大陸個人社群微博頁面轉發央視「台灣必歸」貼文，陸委會繼日前發布新聞稿批評後，今天再度發布影片回應。陸委會主委邱垂正在片中嚴厲譴責這一行徑，並呼籲立刻停止損害國家主權作為。

陸委會今天發布影片，由邱垂正針對台灣藝人轉發中國大陸央視相關文章做出回應。

邱垂正說，中華民國是主權獨立的國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，極少數台灣演藝人員為求個人在陸發展利益，多次唱和中共官方損害國家主權，嚴重傷害台灣利益，相信大部分台灣人民都予以嚴厲譴責。

他說，中共長期以政治意識形態強力介入藝文影視環境，審查演藝人員相關言行，每逢特定時刻就會動員台灣藝人政治表態，此種蠻橫作法，凸顯兩岸體制根本差異與赴陸發展的風險。

邱垂正強調，尊重每個人對於文化、民族的認同，但捍衛國家主權與自由民主，是台灣共識與核心利益之所在，是不能逾越的底線。台灣藝人雖在陸發展不易，但「不應該為個人私利或特定政治意圖，傷害養育、栽培他們的台灣這塊土地與人民」。

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邱垂正說，這次部分藝人甘願淪為中共對台統戰樣板，唱和消滅自己國家的表態，是所有中華民國國民無法容忍且感到不齒。呼籲這些藝人應立即停止損害國家主權作為。

他提到，有相關藝人實際長期居住在中國大陸，可能有人利用所謂「台灣藝人」身分刻意混淆視聽，如有違反兩岸條例第33條之1與中共黨政軍進行合作行為，或有違法取得中國大陸戶籍身分情形，政府將依兩岸條例相關規範進行查處。（編輯：邱國強）1140310